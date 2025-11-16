¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1726 de Lotería Nacional, HOY domingo 16 de NOVIEMBRE

Hoy es día de Sorteo Zodiaco No. 1726 en la Lotería Nacional; TRIBUNA te presenta la lista COMPLETA de ganadores de este domingo 16 de noviembre

Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1726 de Lotería Nacional, HOY domingo 16 de NOVIEMBRE
Hoy es día de Sorteo Zodiaco No. 1726 en la Lotería Nacional Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- La noche de este domingo 16 de noviembre de 2025 es especial, pues juega la Lotería Nacional con el Sorteo Zodiaco. Si compraste boleto y estás interesado en saber si tuviste suerte y ganaste, a continuación TRIBUNA te presenta la lista completa de ganadores de hoy. Recuerda que esta noche se celebra el Sorteo Zodiaco número 1726, que se realiza celebrando a la Sociedad de Autores y Compositores de México, la cual fue fundada en 1945.

En su boletín informativo, la Lotería Nacional resalta: "La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) nació en 1945 con la visión de proteger y promover los derechos de los creadores de obras musicales del país. Desde sus inicios, se consolidó como una institución pionera en la defensa del derecho de autor, garantizando que las y los compositores recibieran el reconocimiento y la justa retribución por su obra. Actualmente cuenta con más de 35 mil agremiados. Hoy, en 2025, celebramos con orgullo 80 años de existencia, siendo la casa de los compositores mexicanos, garante de la música y voz permanente de quienes, con su talento, enriquecen la identidad cultural de nuestro país".

El Sorteo Zodiaco comenzará a las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) de este domingo y puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube o quedarte en TRIBUNA para conocer los resultados completos en un solo lugar.

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1726 de hoy 16 de NOVIEMBRE

Premio Mayor: 7 millones de pesos

Segundo premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.