Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 16 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 16 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Milpa Alta. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc marcharán diversas organizaciones sociales en defensa de los derechos de los animales, desde el Ángel de la Independencia, y tendrán como destino la Explanada del Palacio de Bellas Artes. Marcha Contra el Especismo 2025, por la abolición de la esclavitud animal y con el objetivo de visibilizar la discriminación que sitúa a los seres humanos por encima del resto de los seres sintientes.

De igual forma, a las 9:00 horas, en la alcaldía Milpa Alta se concentrarán integrantes de la colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas en Plaza San Antonio Tecómitl, Av. Hidalgo Norte y Juárez, Col. San Antonio Tecómitl. En realidad, consiste en una protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, buscando visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población, así como promover la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres de la comunidad.

Tráfico en CDMX hoy 16 de noviembre

Por supuesto, también habrá diversas rodadas, como Bandi. 2S Ciudad de México, que se realizarán alrededor de las 7:00 horas en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Coyoacán. El recorrido comenzará en Calz. Ignacio Zaragoza y Av. Guelatao, Col. Juan Escutia, y se dará por terminado en Chalma, Estado de México. De hecho, no se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto de la rodada.

En este Día Mundial en Memoria de las Víctimas del Tránsito exhortamos a toda la ciudadanía a extremar precauciones en la vía pública. ??uD83DuDC40

Siempre mantente atent@ y en caso de un accidente te invitamos a sumarte con tu reporte a los #OjosQueTeCuidan del #C5CorazónDeLaCDMX uD83EuDD1DuD83CuDFFB… pic.twitter.com/HYtpCqsCWl — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 16, 2025

Finalmente, durante la mañana, miembros de Maxirodada se dirigirán al Parque Ecológico Lago de Texcoco, por lo que en este periodo pasarán por las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, así como también Iztacalco. Entre los sitios que están en su camino se encuentran la estación Tasqueña del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, UNAM.

Fuente: Tribuna del Yaqui