Clima HOY lunes 17 de noviembre: FRENTE FRÍO trae LLUVIAS PUNTUALES FUERTES para estas regiones

Ciudad de México.- Si tienes planes para este día lunes 17 de noviembre de 2025, es mejor que consultes el pronóstico del clima, pues los frentes fríos 14 y 15 vienen acompañados de lluvias para algunas regiones. Por eso, TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas de esta jornada.

La Conagua señala que durante este lunes 17 de noviembre, el frente frío número 14 se desplazará hacia Estados Unidos y dejará de afectar al país; sin embargo, otro frente frío (núm. 15) se aproximará al noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Ante esto, se verán afectaciones como lluvias en las siguientes regiones.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que prevalecerán este lunes, 17 de noviembre, en la República Mexicana ?? pic.twitter.com/K94fvmJneP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 17, 2025

Lluvias puntuales fuertes en:

Baja California (norte)

Intervalos de chubascos en Sonora

Lluvias aisladas en Baja California Sur, con posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, además de vientos fuertes en el noroeste de México.

Además, una línea seca sobre el norte de Coahuila ocasionará rachas fuertes de viento en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país y el sureste de México, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y sur).

Finalmente, predominará cielo despejado y sin probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana; ambiente frío a muy frío durante la mañana con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de noviembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur).

Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Campeche.

Fuente: Tribuna del Yaqui