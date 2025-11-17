¿Hay Contingencia Ambiental HOY? Programa Hoy No Circula del LUNES 17 de noviembre de 2025

Ciudad de México.- ¿Este tercer lunes del mes se activó la Contingencia Ambiental por contaminación en el Valle de México? Aquí en TRIBUNA te compartimos la respuesta y te informamos sobre las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula para la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y el resto de la Zona Metropolitana. ¡Conoce todos los detalles vigentes este lunes 17 de noviembre de 2025!

Hoy No Circula del lunes 17 de noviembre de 2025: Vehículos que no transitan

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes 17 de noviembre de 2025 deben suspender su circulación los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma de verificación 1 y 2. Estos lineamientos estarán vigentes desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, por lo que es importante planificar con anticipación cualquier traslado.

uD83CuDF1E¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 17 de noviembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.

uD83DuDE97uD835uDC38uD835uDC65uD835uDC52uD835uDC5BuD835uDC61uD835uDC5CuD835uDC60 - uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDFCEuD835uDFCE uD835uDC32 uD835uDFCE. pic.twitter.com/A5pKrPFltq — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 17, 2025

En contraste, los automóviles con hologramas 0 y 00 tienen permitido circular, así como los vehículos híbridos y eléctricos. También quedan exentos del programa los coches de personas con discapacidad, unidades de transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos, así como aquellos pertenecientes a los cuerpos de Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios de Salud.

De igual forma, están fuera de la restricción los automóviles que funcionan con gas natural o que forman parte de los servicios urbanos. Cabe señalar que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) determinó que para esta jornada hay una calidad de aire aceptable por lo que no hay contingencia ambiental activa.

Multas por no respetar las medidas

El incumplimiento de esta norma puede representar un golpe significativo para el bolsillo de los conductores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), a través de sus agentes de Tránsito, aplica sanciones a quienes no respeten el programa. La multa oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a varios cientos de pesos. Por ello, respetar las disposiciones no solo evita retrasos y corajes en el trayecto, sino que también protege la economía familiar.

Es importante subrayar que el programa Hoy No Circula no se aplica en todo el país. Su implementación está limitada a la Megalópolis, conformada por las 16 alcaldías de la CDMX, 18 municipios conurbados del Edomex y los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

¿Dónde aplica el No Circula?

En la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Para la Zona Metropolitana del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Para el Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio La Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepe

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

uD83DuDE97Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

uD83DuDE99Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/SHu7h14bzX — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)