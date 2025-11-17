Se invertirán 99 mil mdp en programas del Bienestar para cierre de año

Ciudad de México.- El Gobierno Federal destinará 99 mil millones de pesos a programas sociales durante el último bimestre del año, informó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Destacó que se alcanzó una cifra histórica de 18 millones 494 mil beneficiarios de los programas del Bienestar, el registro más alto en siete años de gobiernos de la Cuarta Transformación.

"Cerramos el año con el número más alto de derechohabientes", afirmó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes. Montiel explicó que la dispersión de recursos correspondiente a noviembre y diciembre ya comenzó. Para la pensión de adultos mayores, que suma 13.2 millones de derechohabientes, se asignarán 82 mil millones de pesos. En el caso de Pensión Mujeres Bienestar, programa instaurado en la actual administración, se cuenta con 2 millones 982 mil 222 beneficiarias de entre 60 y 64 años. Para ellas se destinarán 8 mil 445 millones. Señaló que casi 2 millones se registraron en agosto y recibieron su tarjeta en octubre, por lo que este será su primer pago.

Respecto a la pensión para personas con discapacidad, la funcionaria indicó que se tiene un padrón de un millón 614 mil pensionados. Sobre el apoyo para niñas y niños menores de cuatro años, precisó que existen 25 mil beneficiarios y una inversión prevista de 874 millones en el bimestre.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Por su parte, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, expuso que Jóvenes Construyendo Futuro ha apoyado a 3 millones 423 mil 461 personas en siete años, enlazándolas con centros de trabajo y otorgándoles un salario mínimo durante doce meses. Del total, 58 por ciento son mujeres. La inversión acumulada asciende a 158 mil millones de pesos en el actual sexenio.

Fuente: Tribuna del Yaqui