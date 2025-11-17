Sheinbaum acusa que mayoría de asistentes a marcha de la Generación Z no eran jóvenes; "No caeremos en la provocación"

Ciudad de México.- Esta mañana de lunes 17 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló de la marcha de la Generación Z que se realizó el pasado sábado 15 de noviembre. Desde la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la mandataria acusó que la mayoría de los asistentes no eran jóvenes y condenó la violencia que se registró durante la manifestación.

La presidenta insistió en que la mayoría de los asistentes a la marcha no eran jóvenes, sino personas adultas que ya han participado en movimientos afines a la oposición como la 'Marea Rosa' y políticos del Partido Acción Nacional (PAN). "Vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la 'Marea Rosa', muchos adultos, pocos jóvenes; la mayoría de los que entrevistaban no eran jóvenes", criticó.

"La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z; sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Estaban intelectuales y políticos como Acosta Naranjo y Belaunzarán. Muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero promovieron la manifestación. Los mismos de la 'Marea Rosa'", aseguró la presidenta y dijo que a diferencia de 2023 estaba vez no llenaron el Zócalo de la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y se lo recomendó a la oposición. Por otra parte, dijo que su gobierno va a colaborar con las autoridades capitalinas para esclarecer quiénes conforman los denominados "bloques negros" y si hay elementos de policía que cometieron abuso de autoridad en contra de los manifestantes y los representantes de los medios de comunicación y, en caso de que sea así, que sean sancionados.

La presidenta reiteró que, pese a los insultos contra su persona y el movimiento que encabeza, ella no se debilita y, por lo tanto, la transformación del país continuará. "Creen que nos van a debilitar, creen que van a debilitar a la presidenta, no. Hoy soy más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos y leperadas me van a debilitar? No", mencionó. También dijo que su gobierno no va a caer en provocaciones para que se le acuse de ser represor.

Fuente: Tribuna del Yaqui