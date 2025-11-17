Sheinbaum niega represión en marcha Gen Z, se registran narcobloqueos en Michoacán y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, el fin de semana la información en cuanto a la agenda nacional estuvo muy movida. Si a ti te resultó complicado mantenerte al tanto de lo que ocurrió en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Por ejemplo, esta mañana de lunes la presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya existido represión del gobierno en la marcha de la Generación Z y criticó a los asistentes.

7 muertos por balacera en carrera de caballos en Chihuahua

Al menos siete personas murieron durante una fuerte balacera registrada la tarde del sábado en un carril de carreras de caballos en el municipio de Parral, Chihuahua. A través de redes, circula el video del momento en que se escuchan los disparos y se genera pánico entre los asistentes

Se registran bloqueos en carreteras de Michoacán

La mañana de este lunes volvió a estallar la violencia en Michoacán, ya que se registraron bloqueos en carreteras y quema de vehículos en distintos puntos del estado. También se reportaron enfrentamientos armados entre grupos rivales, los cuales dejaron al menos dos muertos. Los hechos se habrían registrado luego de un operativo contra un líder del CJNG.

Sheinbaum niega represión en la marcha de la Generación Z

En la reciente mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la marcha de la Generación Z y acusó que la mayoría de los asistentes no eran jóvenes. También desmintió que haya existido represión por parte del gobierno luego de los disturbios registrados en CDMX: "Estaban intelectuales y políticos como Acosta Naranjo y Belaunzarán. Muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero promovieron la manifestación. Los mismos de la 'Marea Rosa'", aseguró la presidenta.

