Canadá alerta a ciudadanos por viajes a México, sí habrá desfile del 20 de noviembre y más en Tribuna Top 3

Ciudad Obregón, Sonora.- martes 18 de noviembre, Canadá llamó a sus ciudadanos no viajar a México.

Dos turistas mexicanos fallecen tras tormenta en la Patagonia Chilena

Dos turistas mexicanos murieron y otros siete permanecen desaparecidos después de que una tormenta de nieve sorprendiera a un grupo de excursionistas durante una caminata en los glaciares del Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia Chilena.

Sheinbaum afirma que habrá desfile del 20 de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante la reciente mañanera que sigue firme en la realización del desfile del 20 de noviembre por motivo del aniversario de la Revolución. Afirmó que el evento tiene suma relevancia y no se va a detener ante las campañas formadas por las manifestaciones que se llevaron a cabo el sábado anterior por la denominada Generación Z.

Canadá emite alerta de viaje por inseguridad en México

El Gobierno de Canadá actualizó su aviso de seguridad y pidió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a 13 estados de México, incluido Sonora, ante el incremento de la violencia y el crimen organizado; la advertencia subraya que los enfrentamientos entre grupos delictivos pueden ocurrir en cualquier momento.

