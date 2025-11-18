¿Cómo estará el CLIMA en México HOY 18 de noviembre? Prevén Frente Frío, nieve y LLUVIAS

Ciudad de México.- Si este martes 18 de noviembre de 2025, tienes planeado realizar actividades al aire libre en México, es crucial que consultes el pronóstico del clima. Hoy, diferentes sistemas meteorológicos prometen contrastes severos en el ambiente: desde un descenso de temperaturas en el norte, que podría causar nevadas y heladas en las carreteras, hasta precipitaciones intensas en el sur que podrían derivar en deslaves e inundaciones. ¡Aquí todo lo que debes saber!

Así será el clima en México este martes 18 de noviembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la dinámica climática de hoy, martes 18 de noviembre, está marcada por el avance del Frente Frío número 15, que se desplaza sobre el noroeste y se une a una vaguada polar y las corrientes en chorro.

El paso del Frente Frío 15, sumado a una circulación ciclónica en niveles superiores, provocará lluvias puntuales fuertes en el norte y centro de Baja California, así como en el noroeste y norte de Sonora. Adicionalmente, se pronostica la caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Baja California y en el norte de Sonora.

El descenso de temperatura será acompañado por vientos extremadamente fuertes, con rachas que alcanzarán los 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, lo que incrementa el riesgo de caída de objetos. Los termómetros en las sierras de estas entidades, así como en Durango, podrían desplomarse a mínimas de -10 a -5°C con heladas.

Advierten vientos y lluvias en México

Por otra parte, una línea seca localizada sobre Coahuila, interactuando con la corriente en chorro subtropical, generará rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Esta combinación también podría dejar lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

En la Mesa Central, el ambiente se mantendrá frío a muy frío por la mañana y noche, con riesgo de heladas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -5 a 0°C en las sierras de Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla, e incluso el Estado de México (Edomex). También se esperan heladas ligeras en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde las temperaturas podrían llegar a los 0°C.

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

En tanto, canales de baja presión y el ingreso de humedad oceánica provocarán lluvias puntuales fuertes en el centro y sur de Guerrero, el suroeste de Oaxaca y el oeste y sur de Chiapas. Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones repentinas.

También se esperan intervalos de chubascos en Baja California Sur, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas de menor intensidad se presentarán en Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de México y Puebla.

A pesar de los frentes fríos, las temperaturas máximas aún serán elevadas en algunas regiones, alcanzando entre 35 y 40 °C en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui