¿Cómo tramitar la licencia de conducir permanente? Estos son los requisitos para hacerlo en línea

Ciudad de México.- La licencia de conducir permanente fue el trámite atractivo que impulsó a miles de personas en CDMX en los primeros días del 2025, para juntar los requisitos, tiempo y dinero para obtenerla. Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la capital mexicana anunció desde finales del 2024, que su administración impulsaría esta iniciativa por unos meses, con el objetivo de devolver el trámite que fue eliminado por el político Marcelo Ebrard cuando llegó a la jefatura CDMX.

La Secretaría de Movilidad, (Semovi) señaló desde enero de este año que el trámite de la licencia permanente en la Ciudad de México se sacaría únicamente por un año, después de ese tiempo ninguna persona podría solicitarla a menos de que las autoridades capitalinas decidan extender el tiempo, pero como esta opción no ha sucedido entonces tienes que saber que la fecha límite para pedirla es hasta el 31 de diciembre del 2025.

Falta un mes y medio para que finalice el 2025, y el periodo estimado para solicitar la licencia permanente, ante ello, la ciudadanía ha reportado que ante la alta demanda fueron habilitados unos módulos de atención para atender a la ciudadanía. Los requisitos que deben cumplir los solicitantes son:

Acreditar el examen teórico.

Cumplir con toda la documentación.

Presentar tu comprobante de domicilio.

Contar con identificación oficial vigente.

Vivir en la Ciudad de México.

La saturación de las citas en la página oficial es un caos, debido a que algunas personas decidieron dejar el trámite hasta el último momento, ante ello, se están presentando fallas para obtener un lugar y acudir a hacer el proceso de obtención de la licencia de conducir. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, adelantó que los interesados pueden acudir a pedir informes de manera presencial a los módulos con horario especial hasta las 9:00 de la noche.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia?

Cabe recordar que actualmente las y los capitalinos que tramitaron su licencia permanente antes del 2007, no están obligados a hacer la renovación para las licencias A, A1 y A2. El resto de las personas que quieran solicitar la licencia pueden hacerlo, los que pidan el trámite por primera vez deberán hacer examen, mientras que el resto posiblemente se salve.

Es importante resaltar que, quienes podrán pedir su licencia sin cita serán todos aquellos que ya cuenten con una licencia tipo A válida, el trámite se hace en línea y automáticamente se actualizará en la app, aunque, si requieren el plástico en físico deberán acudir a un módulo a pedirla y para ello necesitan una cita.

