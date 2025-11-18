Desea Sheinbaum éxito a la Selección Mexicana 2026

Ciudad de México.- Durante la presentación oficial de la Copa del Mundo 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje directo al técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, y a los jugadores, recordándoles la responsabilidad que implica representar a todo un país en la justa mundialista.

Al ser cuestionada sobre qué puede hacer la Selección Mexicana de Fútbol para que alcance el esperado quinto partido en el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, más allá de los resultados deportivos, su gobierno busca que el país deje un legado duradero para las nuevas generaciones.

Sheinbaum desea suerte al 'Vasco' Aguirre y al Tri rumbo al Mundial 2026

Sheinbaum explicó que ha sostenido conversaciones con especialistas y figuras del deporte, entre ellos Rommel Pacheco, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y el entrenador Javier 'Vasco' Aguirre, sobre las condiciones necesarias para que México pueda aspirar a mejores resultados en la Copa del Mundo.

Sin embargo, subrayó que su administración tiene una visión más amplia: Que el Mundial 2026 impulse una cultura deportiva permanente en todo el país. "El fútbol es el deporte más importante en nuestro país. Si estuviera aquí el expresidente López Obrador hablaría de béisbol, pero si preguntas en todo México, el deporte favorito de niñas y niños es el fútbol. ¿Qué queremos hacer con el Mundial? Que sea una fiesta en todos lados y que además deje un legado", señaló.

La mandataria detalló que ese legado debe incluir más canchas públicas, torneos escolares permanentes y programas de formación deportiva que continúen año con año. Reconoció el trabajo del dirigente Mario Delgado en la propuesta de torneos escolares anuales, así como las iniciativas de semilleros y canteras impulsadas por la Conade bajo la dirección de Rommel Pacheco.

"La idea es que no sea algo de un solo año. Que haya semilleros de fútbol para niñas y niños en todo el país. Ese es el legado que podemos dejar: Que el deporte sea parte de nuestras vidas, más allá de los partidos de la selección", afirmó. Por otra parte, Sheinbaum destacó que el Mundial 2026, cuya inauguración se celebrará en México, será una oportunidad para mostrar al mundo un país con una gran herencia cultural y con una ciudadanía trabajadora, justa y democrática.

Fuente: Tribuna del Yaqui