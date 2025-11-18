La importancia de saber inglés: el idioma que abre puertas al mundo

Ciudad de México.- En un mundo globalizado, aprender inglés se ha convertido en una habilidad esencial para comunicarse y abrir nuevas oportunidades. Saber idiomas no es un privilegio que te diferencia del resto, sino más bien una necesidad para comprender un segundo idioma. Son muchos los idiomas oficiales registrados en todo el mundo, pero sin duda el inglés es el idioma por excelencia. ¿Quién no sabe decir un “hello”, “thank you”, “goodbye”? Incluso las personas adultas que no han tenido la oportunidad de estudiar inglés utilizan inconscientemente anglicismos en su día a día.

El inglés es el idioma universal, no solo porque sea la lengua oficial de más de 50 países, sino porque es el nexo común entre cualquier ciudad, país y continente. Siempre se ha dicho que quien sabe idiomas puede recorrer el mundo, y es cierto, porque con saber al menos un poco de inglés puedes hacerte entender, estés donde estés.

Saber inglés es una llave maestra a un mundo lleno de oportunidades y aventuras por descubrir. Además, el inglés está muy metido en la sociedad actual, aunque a veces pasa desapercibido. En el día a día, en tareas tan básicas como cocinar, programar la airfryer, elegir un podcast o probar algunas tiradas gratis de juegos online aparecen frases en inglés que se han introducido tanto en nuestro idioma que a veces no somos conscientes de que hablamos más inglés de lo que creemos.

Cómo el inglés conecta culturas

En casi todos los países, los letreros y señales se traducen también al inglés. Por tanto, no es casualidad que sea el idioma más estudiado del mundo y que cada vez empresas y departamentos de recursos humanos exijan un nivel de inglés profesional hablado y escrito para poder formar parte del equipo.

El mundo está hiperconectado y las empresas siempre buscan expandirse fuera del país, por eso quienes saben inglés tienen un abanico mucho más amplio de oportunidades de crecimiento interno y externo dentro del mundo laboral, así como más opciones para elegir a qué quieren dedicarse y dónde quieren vivir. Podría decirse que saber vivir en inglés es el pasaporte al futuro de tus sueños.

Consejos para aprender inglés

A veces circula el mito de que un idioma solo se puede aprender desde cero si empiezas a estar en contacto con él desde pequeño; pero nada más lejos de la realidad. El secreto para empezar a aprender un nuevo idioma es algo que puede hacer cualquier persona, solo necesita entender el origen del lenguaje y no verlo como la asignatura pendiente de primaria, sino como un reto y hobby.

Leer y ver series y películas en inglés

Este es, sin duda, el consejo más dado por cualquier profesor de inglés y cualquier nativo en general. Cuando se decide empezar a estudiar inglés no es suficiente con ir semanalmente a una academia y hacer los deberes del famoso “workbook”. De este modo solo conseguirás aprobar un examen que te dará un título, pero cuando acabes el curso y dejes de estar en contacto con el idioma será como si nunca lo hubieras aprendido.

Una idea que complementa a la perfección el estudio del inglés es empezar a ver series o películas en inglés con subtítulos en inglés. De esta forma el oído se va acostumbrando al idioma y el cerebro también, porque a través de los subtítulos empieza a unir mentalmente conceptos y sonidos. Por supuesto, la clave está en elegir las mejores series en inglés para cada nivel, porque de nada sirve estar tres horas al día frente a la pantalla de una serie de la que no entiendes ningún concepto o término.

Y lo mismo pasa con la lectura. Ya se sabe que leer engrandece el cerebro y el alma, pues leer en inglés, además, ayuda al cerebro a entender otro idioma. Lo mejor para empezar a leer en inglés es elegir una temática que te apasione en tu lengua materna, porque será mucho más fácil de seguir.