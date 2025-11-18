Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3993 de HOY martes 18 de noviembre

Ciudad de México.-Hoy es martes 18 de noviembre de 2025 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3993, que hace referencia al Desfile Cívico Militar del 20 de noviembre. Hay que recordar que cada año en la Ciudad de México y en muchas otras de diferentes estados se celebra el inicio de la Revolución Mexicana mediante un acto patrio.

Respecto al cachito, el boletín informativo de la Lotería Nacional señala: "Como resultado del descontento social en contra del régimen establecido por Porfirio Díaz, que presentaba un gobierno con una mala administración de la justicia y una clara segmentación social, originó que Francisco I. Madero, por medio del manifiesto del Plan de San Luis, convocara un levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910 con el objetivo de garantizar la democracia nacional bajo el lema 'Sufragio Efectivo'. No reelección', dando inicio la Revolución Mexicana".

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3993 de hoy martes 18 de noviembre

Premio Mayor 21 millones de pesos:

32134

Segundo premio 2,550,000 pesos:

04694

Tercer premio 900,000 pesos:

46892

Cuarto premio 240,000 pesos:

37632

Quinto premio 240,000 pesos:

07488

Sexto premio 240,000 pesos:

18270

Séptimo premio 240,000 pesos:

48748

Octavo premio 120,000 pesos:

25703

Noveno premio 120,000 pesos:

32955

Décimo premio 120,000 pesos:

29316

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

54812

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

31259

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

De acuerdo con el calendario de la Lotería Nacional para el mes de noviembre de 2025, este viernes 21 de noviembre se tendrá el Sorteo Superior de la Lotería Nacional y para el domingo 23 de noviembre se tendrá el Sorteo Zodiaco Especial y para el próximo 25 de noviembre se tendrá nuevamente el Sorteo Mayor número 3994, que hace alusión al 30 aniversario del Premio Nobel de Química de 1995. Recuerda que en TRIBUNA puedes encontrar los resultados de todos los sorteos, así que no dejes de consultar toda la información.

Honramos el inicio de un movimiento que transformó a México. ?uD83CuDDF2uD83CuDDFD



El 20 de noviembre de 1910 comenzó la Revolución Mexicana, levantamiento que puso fin al régimen de Porfirio Díaz y abrió paso a una nueva etapa en la historia del país. Tras la caída de Madero en 1913, Venustiano… pic.twitter.com/SjSVD19wL0 — Lotería Nacional (@lotenal) November 18, 2025

