Sheinbaum afirma que el desfile del 20 de noviembre sigue en pie a pesar de posible marcha de Generación Z

Ciudad de México.- El desfile del 20 de noviembre entre la población mexicana sigue en pie; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantuvo firme en que el movimiento planeado tiene suma relevancia y no se va a detener ante las campañas formadas por las manifestaciones que se llevaron a cabo el sábado anterior y fueron difundidas por redes sociales.

Siendo que la convocatoria fue difundida en las redes sociales para seguir con la marcha el próximo 20 de noviembre, de la cual se insinúa que fue planeada por la Generación Z, ante lo cual la jefa de Ejecutivo federal señaló que en esa fecha se hará el desfile referente al inicio del Movimiento de la Revolución mexicana, "como siempre se hace, se va a llevar a cabo y hay que tener respeto por lo que representa el Ejército mexicano", citó la presidenta.

El evento realizado en reconocimiento de Francisco I. Madero en su levantamiento en armas ante el gobierno de Porfirio Díaz; declaro que "por eso siempre hemos luchado pacíficamente, porque las guerras dejan mucho dolor… Cualquier manifestación que se haga en nuestro país, (que se haga) pacífica, nadie quiere la violencia".

Siendo en su conferencia por la mañana del martes, señaló que "es muy listo el pueblo de México, muy inteligente, la gente es sabia y, por más campañas que haya, sabe lo que está ocurriendo en nuestro país, que es una transformación en beneficio del pueblo". Mientras que, por otra parte, empresarios, gente humilde e inclusive infantes apoyan el movimiento de transformación, por ende, "es una fuerza muy grande este movimiento que no va a desaparecer por una campaña en redes sociales", sostiene Sheinbaum.

Al ser cuestionada la presidenta ante las historias de los manifestantes del pasado sábado que recurrieron a la violencia, es que estos individuos pertenecían a Morena. Sheinbaum, firme, negó y declaró que "esos grupos no pertenecen a nuestro movimiento", ante lo cual cuestiona la Fiscalía de la Ciudad de México a partir del lunes, sobre si estos grupos fueron pagados.

Repito, nosotros luchamos de manera pacífica, de manera pacífica. Ayer decían 'cómo ella que se manifestó de joven'; pues nos manifestamos de manera pacífica. Entonces estos grupos que tiraron la valla no tienen que ver con nuestro movimiento", declaró la presidenta.

Señalo que 'cientos de veces se llenó el Zócalo' con las movilizaciones ocurriendo; no se cerraban los locales ubicados en la Ciudad de México, gracias a que se reconocía a las protestas como pacíficas. Contó que aun con las manifestaciones que van desde finales de la década de los 80, siguiendo hasta la década de los 90. "No se rompía ni un vidrio, no se pintaban monumentos históricos".

Junto a lo cual, les recuerda que durante las protestas del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en las cuales él formaba parte del grupo, se les promovía a no dañar ni pintar los monumentos históricos, lo cual terminó en que "fue un movimiento triunfante" que previno el aumento en colegiaturas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Añadido a esto, hizo referencia a que en movimiento exclusivo de mujeres durante el gobierno de Felipe Calderón, el cual envió a la policía federal, "nos quería reprimir, llegaron robocops, porque venían con rodilleras, escudos, cascos, toletes". En respuesta, "nos sentamos en el piso, agarradas de la mano y empezamos a cantar el himno nacional y se retiraron las policías". A lo cual recalco: "Fíjense la diferencia, fue un movimiento pacífico y nunca fuimos a golpear policías".

