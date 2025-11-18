Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 18 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 18 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc marcharán el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (MPCOI) desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Realizarán la Mega marcha por pan, vivienda y trabajo con el fin de defender su tradicional Romería Navideña Artesanal, que se lleva a cabo año con año sobre la Avenida Paseo de la Reforma, ante el riesgo de perder los espacios de venta para los artesanos y artesanas indígenas en la Ciudad de México; así como para exigir vivienda digna y un presupuesto suficiente para el fomento de las artesanías.

Más tarde, a las 16:00 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero marcharán el Comité de Participación y Acompañamiento Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Exigen respuesta y cumplimiento a su pliego petitorio, consistente en: el plan de cupos para los semestres 26/2 y 27/1 y la aplicación de cursos de recuperación; la implementación de una convocatoria para la elección de los subdirectores del plantel; así como la renuncia del actual director de la ESIA Zacatenco.

Tráfico en CDMX hoy 18 de noviembre

De igual forma, a las 9:00 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se concentrarán integrantes de la Comunidad Organizada Upiita en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Col. Ticomán. Realizarán una asamblea con el fin de reunir apoyo y exigir la liberación y el respeto a los derechos humanos de los detenidos durante la marcha del 15 de noviembre.

Finalmente, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Álvaro Obregón, se encontrarán miembros del Frente Amplio de Unidad (FAU) Jorge Tapia Sandoval, A.C., del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se realizará un mitin para solicitar la ampliación del Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social para los trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro, que cumplen con la antigüedad requerida y que actualmente no reciben pensión por parte del Estado mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui