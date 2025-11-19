Buen Fin 2025: Profeco presenta la lista de los comercios con más inconformidades

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó su operación mientras se desarrollaba el Buen Fin 2025, culminando su cuarto día de supervisar el evento. Al inspeccionar más de 22 mil productos, esta organización contó con la intención de corroborar que no se efectuaran las estafas en cuanto a promociones y precios, de esta manera garantizando los derechos del consumidor durante este evento.

En la inspección de negocios en la Plaza Satélite

El representante de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, pasó por la inspección de los negocios que se encontraban por la Plaza Satélite, en Naucalpan, Estado de México, junto a la senadora Cynthia López Castro, siendo esta la presidenta de la Comisión de Consumo en el Senado.

Se publica lista del Buen Fin 2025 sobre los negocios y productos con mayor inconformidad

Entre los negocios que fueron comprobados se ubican:

El Globo

Zapaterías Dorothy Gaynor, Flexi y Georgie Boy

Joyerías Cristal Joyas, Pandora y Bizzarro

Ropa deportiva Innvictus

Palacio de Hierro (perfumería, pantallas y línea blanca)

Dormimundo

Sony Store

Lo destacado de estos establecimientos es que llegaron a ofrecer ofertas que llegaban al 50 por ciento y 60 por ciento, añadiendo a esto planes de meses sin intereses.

¿Cuántas fueron las inconformidades que presentaron en el Buen Fin 2025?

Para el mediodía del domingo, la Profeco logró publicar lo siguiente:

11 mil 579 asesorías brindadas

154 inconformidades atendidas: 144 conciliadas, 3 sin datos suficientes, 5 no conciliadas.

998 mil 491.49 pesos recuperados para consumidores

¿Cuáles fueron las quejas más relevantes?

Entre las quejas más relevantes quedaron:

Negativa a la entrega: 34 casos

No respetar el precio anunciado: 19 casos

Incumplimiento de la promoción: Seis casos

¿Cuáles fueron los estados con más inconformidades?

CDMX: 35

Estado de México: 20

Michoacán y Tamaulipas: Ocho cada uno

Hidalgo, Jalisco, Coahuila y Veracruz: Siete cada uno

¿Cuáles fueron las tiendas que resultaron con más quejas y reclamaciones en el Buen Fin 2025?

La Profeco presentó a los negocios con más quejas reportadas durante la supervisión de los productos. A lo cual la lista concluyó de la siguiente manera.

Walmart: 18 quejas (con más quejas).

Soriana y Sam's Club: 12 quejas (cada una)

Coppel: 7 quejas

Bodega Aurrera: 6 quejas

Estos fueron los resultados que se presentaron en lo que respecta a las inconformidades de los clientes presentadas a Profeco, siendo en su mayoría precios, entregas y promociones.

¿Cuáles fueron los productos que contaron con más inconformidades?

Los artículos que presentaron mayor cantidad de inconformidades por el cliente fueron:

Ropa y calzado: 21

Pantallas: 18

Electrodomésticos: 14

Alimentos y bebidas: 13

Ropa y accesorios: 11

Motocicletas: 11

¿Qué hizo la Profeco ante esto?

La Profeco mejoró la vigilancia por medio de:

Cuatro mil 837 preciadores colocados

Mil 747 decálogos de derechos del consumidor

310 vigilancias realizadas

22 mil 012 productos monitoreados

Mil 377 monitoreos de publicidad por internet

491 proveedores registrados oficialmente en el Buen Fin 2025

La Profeco insta a los consumidores a denunciar las irregularidades por los siguientes medios:

Teléfonos del consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Concilianet

Conciliaexprés

Redes sociales: X: @AtencionProfeco / @Profeco y Facebook: @ProfecoOficial

