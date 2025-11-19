Cae cómplice de asesinato de Carlos Manzo, surge contrato entre PAN y joven de marcha Gen Z y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te estás preparando para empezar tu merecido descanso luego del miércoles, pero quieres mantenerte al tanto de lo que ocurrió este día a nivel nacional, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 México; en este resumen informativo encontrarás las noticias más relevantes que están marcando la agenda nacional. Por ejemplo, conoce quién estaría detrás del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Costo de la canasta básica seguirá en 910 pesos mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a empresarios firmaron durante la conferencia mañanera, la renovación del Paquete Contra la Inflación y Carestía (Pacic), el cual mantendrá el costo de la canasta básica en 910 pesos.

Morena expone supuesto contrato entre PAN e impulsador de la marcha Generación Z

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reveló un presunto contrato entre el PAN y Edson Andrade, joven identificado como uno de los principales promotores de la marcha de la Generación Z; la presidenta Claudia Sheinbaum considera que esta información tiene datos relevantes sobre la operación política detrás de la movilización realizada en la ciudad capitalina.

Cae autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán confirmó la detención de Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes que planearon el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; el sujeto fue presentado ante las autoridades para continuar con el proceso legal correspondiente.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD? Top 3 de las noticias más relevantes en México uD83DuDCCAuD83DuDD1D



Con Casa Ley, le presentamos los temas y hechos que están marcando la agenda nacional. uD83CuDDF2uD83CuDDFD https://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/YPoXB6eLlY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui