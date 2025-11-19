Clima en Clima en México HOY: Frente Frío 15 dejará lluvias, frío extremo y calor en varias regiones

Ciudad de México.- El clima de este miércoles 19 de noviembre de 2025 en México estará marcado por contrastes fuertes entre frío extremo, lluvias y temperaturas elevadas en distintos puntos del país. Debido a estas condiciones tan variables, es importante que las y los habitantes estén atentos a los avisos oficiales y tomen precauciones antes de salir, especialmente en zonas donde se esperan rachas intensas de viento o caída de nieve. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en México HOY miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 15 recorrerá el noroeste y norte de México mientras interactúa con una vaguada polar, la circulación ciclónica y las corrientes en chorro polar y subtropical. Este sistema dejará lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango.

También se prevén ráfagas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y un descenso notable de temperatura en toda la región, con posibilidad de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Durante la noche, estas condiciones se extenderán hacia zonas altas de Sinaloa y Durango. En el norte del país, el ingreso de humedad del Golfo de México y la formación de una línea seca en Coahuila impulsarán lluvias fuertes en ese estado, así como chubascos en Nuevo León y Zacatecas.

También se esperan rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. En estas entidades se recomienda precaución por posibles tolvaneras y reducción de visibilidad.

El ambiente húmedo del Océano Pacífico, el Golfo y el Caribe se combinará con canales de baja presión en el centro, sur y sureste del país, generando lluvias fuertes en el sur de Guerrero y Chiapas, además de chubascos en estados del Pacífico como Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y Oaxaca, así como en la península de Yucatán y zonas de Veracruz y Tabasco. En ciudades de la Mesa Central como Puebla, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX) solo se esperan lluvias aisladas.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que prevalecerán este día, en la República Mexicana ?? pic.twitter.com/mJaf3CGzJB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 19, 2025

Las temperaturas también variarán de manera importante. Persistirá un ambiente frío a muy frío durante la mañana en entidades del norte y centro del país, con heladas en zonas serranas y valores inferiores a -5°C en regiones de Chihuahua y Durango. En contraste, durante la tarde se registrarán máximas de 35 a 40 °C en estados del Pacífico, noreste y sur, como Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)