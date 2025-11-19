Fallece Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías Ayub de Shark Tank México; ¿qué cargos tuvo?

Ciudad de México.- El empresario Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex-Telcel y conocido empresario de Shark Tank México, falleció este miércoles 19 de noviembre de 2025 por la noche a la edad de 75 años. Alfredo Elías Ayub se desempeñó como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de que tuvo otros cargos en la administración pública federal.

La noticia del fallecimiento fue dada a conocer por el expresidente de México, Felipe Calderón, que escribió lo siguiente en redes sociales: "Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a ???@arturoelias".

#ÚltimaHora | Confirman la muerte de Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías Ayub, recordado como director de la CFE por más de una década ??uD83DuDD4A pic.twitter.com/MN5Z9lZWc4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

También la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres lamentó el deceso: "Más allá de su destacada carrera profesional, el Ing. Alfredo Elías Ayub será recordado por su compromiso con la excelencia, la formación de nuevas generaciones y el desarrollo sostenible del país".

¿Quién fue Alfredo Elías Ayub?

El empresario mexicano nació un 13 de enero de 1950 y fue ingeniero civil, con maestría en administración de empresas en la Harvard Business School. Elías Ayub comenzó su formación académica en la Universidad Anáhuac, donde perteneció a la primera generación de la Escuela de Ingeniería y obtuvo el grado de Ingeniero Civil con honores.

Entre las dependencias en las que trabajo se encuentran el Fondo Mexicano para Actividades Sociales (Fonapas) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México. También se integró a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP). Alfredo Elías Ayub colaboró con los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Como el logro más grande de su carrera está el haber sido director de la Comisión Federal de Electricidad, puesto que ocupó durante más de diez años.

En cuanto al ámbito académico, Alfredo Elías Ayub fue Director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, Miembro del Consejo de Exalumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Presidente del Consejo de Desarrollo de la Universidad Anáhuac y Fundación México en Harvard.

Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a ???@arturoelias?. pic.twitter.com/OJArEHp7B5 — Felipe Calderón uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@FelipeCalderon) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui