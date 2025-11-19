Gobierno de Sheinbaum firma convenio con Barcelona para lanzar el Centro Mexicano de Súper Cómputo

Ciudad de México.- Este miércoles 19 de noviembre de 2025, el Gobierno de México formalizó un paso clave para fortalecer su infraestructura científica y de inteligencia artificial (IA) en el país. Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo firmó un convenio con el Barcelona Supercomputing Center (BSC) para poner en marcha el Centro Mexicano de Súper Cómputo.

Se trata de un proyecto que buscará acelerar investigaciones estratégicas, procesar información en tiempo real y mejorar la capacidad nacional en análisis de datos. Aunque el centro iniciará operaciones en enero de 2026 desde Barcelona, las autoridades garantizaron que toda la información generada permanecerá bajo control soberano de México. Paralelamente, el próximo año comenzará la instalación de una supercomputadora propia en territorio nacional, proyectada como la más grande de América Latina.

El anuncio fue detallado por Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital, quien explicó que la colaboración con el BSC se debe a que es uno de los complejos de supercomputación más avanzados del mundo y a que ya ha acompañado a México en distintos proyectos de investigación.

El nuevo centro operará de forma temporal en las instalaciones del BSC (donde se encuentra MareNostrum, una de las supercomputadoras más poderosas del planeta) mientras se avanza en la construcción del equipo que funcionará en México.

La meta es dotar al país de capacidad para procesar información compleja en segundos: desde predicciones climáticas hasta modelos avanzados de inteligencia artificial, pasando por análisis económicos, agrícolas y aduaneros.

Los proyectos que desarrollará el Centro Mexicano de Súper Cómputo

De acuerdo con el Gobierno Federal, el centro se enfocará inicialmente en cuatro áreas estratégicas:

Modelos meteorológicos y climáticos: Permitirá generar predicciones más precisas sobre fenómenos hidrometeorológicos, esenciales para la prevención de desastres y la activación oportuna de alertas tempranas.

Análisis de información aduanera: Procesará millones de registros de pedimentos y entradas al país para definir modelos de riesgo que faciliten la detección de patrones irregulares y la prevención de actos de corrupción.

Procesamiento de imágenes satelitales: Las herramientas de supercómputo impulsarán la planificación agrícola, el monitoreo de cultivos y la mejora de cosechas mediante análisis avanzados de superficie, suelos y vegetación.

Modelos de lenguaje con inteligencia artificial: Se desarrollarán sistemas de IA para tareas como asistencia virtual, análisis lingüístico y aplicaciones de automatización en dependencias públicas.

Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Supercomputing Center, afirmó que la alianza tiene como eje el desarrollo científico orientado a mejorar la calidad de vida y resolver desafíos sociales. Explicó que un centro de supercómputo integra máquinas de procesamiento extremo, programas especializados, expertos en IA y equipos de investigación capaces de enfrentar escenarios antes impensables.

En tanto, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que el acuerdo también incluye programas para capacitar especialistas, fortalecer la investigación en IA, y desarrollar proyectos conjuntos en áreas como salud, educación y mitigación de desastres naturales.

Por su parte, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones destacó que, desde enero, México ya podrá usar la capacidad de cómputo del BSC para atender necesidades urgentes, como mejorar la predicción meteorológica.

