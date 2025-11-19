Javier Duarte podría quedar en libertad el viernes; jueza aplaza decisión y exgobernador acusa "circo mediático"

Ciudad de México.- Después de horas de audiencia, la jueza Ángela Zamorano Herrera que lleva el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, decidió que no será este miércoles 19 de noviembre de 2025 cuando decida si queda en libertad anticipada, sino que será hasta el próximo viernes 21 de noviembre cuando se tome la decisión. Lo anterior mientras el exmandatario acusa que la Fiscalía General de la República (FGR) está provocando un "circo mediático".

La decisión se tomará este viernes a las 17:00 horas (tiempo Ciudad de México); después de 12 horas de audiencia de revisión de solicitud de libertad anticipada, Javier Duarte tomó la palabra y acusó a la FGR de hacer un "circo" de su caso. Cabe señalar que esta audiencia de libertad anticipada es por el caso por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Este miércoles, el abogado de Duarte, Pablo Campizano, se dijo confiado en que su cliente podrá salir de prisión al cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. "No vemos alguna posibilidad de que se pueda impedir su salida. Se cumplen todos los requisitos y están incorporados como prueba todos los documentos que así lo respaldan", declaró antes de ingresar al Reclusorio Norte.

Durante esta audiencia, la FGR presentó seis testigos para sustentar su postura contra la liberación anticipada del exgobernador, mientras que la defensa insiste en que ninguna de las investigaciones por desvíos millonarios realizados durante la administración involucra directamente a Javier Duarte, sino a tesoreros y exsecretarios de Finanzas.

Por su parte, el fiscal titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, afirmó que ellos probaron que Duarte no ha tenido buena conducta. "Hace unos momentos quedó muy evidenciada su conducta procesal de no querer atender los procesos por los que se le está tratando de formular imputación, donde incluso uno de los testigos señaló que tuvo que ser llevado amarrado de una silla, conducido por custodios".

Hay que recordar que Javier Duarte cursa una condena de 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, pero tras declararse culpable en 2018, lleva su proceso de manera abreviada. El exgobernador de Veracruz está pidiendo obtener su libertad por buena conducta y por haber cumplido el 95 por ciento de su sentencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui