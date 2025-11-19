México enfrenta 23 muertes por sarampión pese al reciente descenso en la curva de contagios

Ciudad de México. - Desde que inició en febrero de 2025 el brote de sarampión en diversos estados de la República Mexicana, las cifras de contagios proporcionadas por la Secretaría de Salud han ido variando. En esta ocasión, la dependencia federal informó mediante un comunicado de prensa que en el país se han registrado en total 5,231 casos, de los cuales solo 64 permanecen activos.

Las entidades afectadas por esta situación son Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca; además, se reportan 23 decesos. Lo positivo es que señalan que "la curva de contagios ha mostrado un descenso importante", esto gracias a las campañas epidemiológicas, el seguimiento de pacientes y, por supuesto, la aplicación de vacunas entre la población de mayor riesgo.

En lo que respecta a las jornadas de vacunación, se está priorizando a personas de hasta 49 años de edad, entre quienes destacan jornaleros agrícolas y comunidades rurales. "Hasta la fecha, se han aplicado 9.76 millones de dosis de la vacuna triple viral y SR, lo que ha permitido ampliar la protección de la población susceptible y fortalecer el control del brote", señala un fragmento del comunicado.

Aseguran que están disminuyendo los casos

Es vital recordar que, según la Secretaría de Salud, este año se llevó a cabo la Semana Nacional de Vacunación, del 26 de abril al 3 de mayo, y la Semana Nacional de Salud Pública, del 6 al 13 de septiembre. También participó en esta labor el Mega Centro de Vacunación en Ciudad Universitaria, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Sistema Nacional de Salud Pública.

#Seguridad | El secretario de Seguridad, Omar Harfuch, explicó cómo fue planeado el asesinato de Carlos Manzo, liderado por Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', detenido y señalado de ser el presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan uD83DuDD34uD83DuDDE3? pic.twitter.com/Qa5jKunVJZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

Por su parte, de acuerdo con información de López-Dóriga del 13 de noviembre, el epidemiólogo y especialista en vacunación Rodrigo Romero mencionó que es fundamental mantener bajo control el tema del sarampión, pues existe el riesgo de perder en febrero de 2026 la certificación de eliminación del virus, reconocimiento otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuando un lugar permanece libre de transmisión durante doce meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui