Miss Universo 2025: ¿Cuándo y dónde ver la final En VIVO desde México?

Ciudad de México.- Este viernes 21 de noviembre se llevará a cabo la edición número 74 de Miss Universo desde el Impact Challenger Hall, en Nonthaburi, Tailandia, uno de los eventos de belleza más vistos del año. De acuerdo con la información oficial del certamen, la transmisión estará disponible en distintas señales de televisión y plataformas para la audiencia de México y América Latina.

Fátima Bosch, Miss Universo México, se prepara para la final del certamen 2025 en Tailandia, donde Victoria Theilvig entregará la corona. La gala ocurre en medio de la controversia generada tras un incidente entre Bosch y Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés del concurso.

Fátima Bosch Miss Universo 2025

El altercado ocurrió durante una actividad del certamen, donde Itsaragrisil criticó a Bosch por no participar en un evento promocional y la llamó "tonta" frente a otras concursantes. La mexicana respondió que no estaba siendo respetada y abandonó la sala. El hecho se viralizó y provocó reacciones internacionales, entre ellas la de Hanin Al Qoreishy, Miss Iraq, quien expresó apoyo públicamente a Bosch.

Entre las candidatas que llegan con mayor fuerza al certamen destacan Olivia Yacé (Costa de Marfil), Stephany Abasaly (Venezuela), Nadeen Ayoub (Palestina), Praveenar Singh (Tailandia), Athisa Manalo (Filipinas), Ève Gilles (Francia) y Gabriela Lacerda (Brasil).

Dónde ver la coronación

La transmisión estará disponible tanto en televisión abierta como en plataformas digitales cómo imagen televisión, y el canal oficial de Miss Universe en YouTube.

Cómo votar por la favorita del público

La organización mantiene abierta la votación People’s Choice, donde los seguidores pueden apoyar a su candidata favorita:

Descarga la app oficial de Miss Universe.

Entra a la sección “VOTE”.

Selecciona “People’s Choice”.

Ubica la imagen de tu candidata.

Emite votos ilimitados.

Fuente: Tribuna del Yaqui