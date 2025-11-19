"Muy interesante", dice Sheinbaum sobre el CONTRATO de militante de la Marcha Generación Z y el PAN

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 19 de noviembre de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano habló de la nueva polémica que rodea a la llamada marcha de la Generación Z: un contrato millonario con la oposición.

En la previa, la dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde reveló un presunto contrato entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Edson Andrade, joven identificado como uno de los principales promotores de la marcha de la llamada Generación Z. Esta acción fue calificada como "muy interesante" por parte de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Durante su conferencia de este miércoles, la mandataria mexicana señaló que los documentos difundidos son para que se analicen por todas y todos, al considerar que contienen datos relevantes sobre la operación política detrás de la movilización realizada en la capital del país el pasado fin de semana. La mandataria evitó profundizar, pero insistió en que la ciudadanía debe conocer y revisar la información presentada.

Exhiben a Edson Andrade: Lo que se sabe del presunto contrato

El documento exhibido por Alcalde en redes sociales muestra el nombre de Edson Sal Andrade Lemus, contratado en febrero de 2025 con un pago que superaría los 2 millones de pesos. Según la publicación, el archivo incluye información personal como su clave de elector y su RFC emitido por la Secretaría de Hacienda.

La dirigente morenista señaló que dicho contrato estaría vinculado directamente al PAN, lo que habría permitido que Andrade desempeñara un papel central en la organización y difusión de la marcha de jóvenes conocida como Generación Z. A la fecha de publicación de esta nota, el partido no ha confirmado ni desmentido la autenticidad del documento.

No obstante, en redes sociales fue duramente criticada la acción de Alcalde, pues internautas se preguntaron si era necesario exhibir tal información, ya que el Gobierno de México, en repetidas ocasiones, ha señalado que la derecha internacional ha impulsado este movimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'