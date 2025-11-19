¿Por qué es tan relevante la conmemoración del 20 de noviembre? Lo que DEBES SABER

Ciudad de México.- El 20 de noviembre se presenta como una fecha de gran importancia para la historia mexicana, siendo que en este año 2025 se celebra el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; con los orígenes de esta celebración se dio un antes y un después en lo que respecta a la historia de México.

¿Qué pasa este 20 de noviembre?

El día 20 de noviembre de cada año se celebra el inicio de la Revolución Mexicana, siendo este un movimiento social y político, el cual es uno de los más relevantes en la historia mexicana. Este evento surgió el 5 de octubre de 1910 al presentarse el Plan de San Luis Potosí, en el cual, con el lema 'Sufragio Efectivo. No reelección', Francisco I. Madero clamó a finalizar el gobierno de Porfirio Díaz Mori, el cual ostentaba su puesto por más de 30 años para ese momento.

¿Por qué es importante el 20 de noviembre para México?

En los registros, Madero invitó al pueblo de México para rebelarse el 20 de noviembre de 1910, fecha en la cual empezaría oficialmente el movimiento. Para la celebración de la Revolución Mexicana, la cual todavía no era oficial en 1928, se realizó una carrera de relevos, la cual en 1930 se volvió un desfile deportivo.

Siendo que en 1936, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, esta celebración de la Revolución Mexicana se volvió oficial, tras lo cual el Senado de la República agregó al calendario cívico de fiestas patrias el día 20 de noviembre, quedando este como un desfile conmemorativo.

¿Qué provocó el inicio de la 'Revolución Mexicana'?

Entre los motivos que dieron inicio a la Revolución Mexicana, se presentaron varios, entre los cuales destacan:

Porfirio Díaz como gobernante prolongó su estadía por más de 30 años.

Distribuía grandes partes de la tierra de manera abusiva.

Y permitía que los extranjeros explotaran el petróleo mexicano.

Bajo estas condiciones apareció Francisco I. Madero, el cual promovía la democracia, la no reelección y la libre elección. Ante lo cual el pueblo se dividió entre las personas que estaban del lado de Madero y los que seguían apoyando a Porfirio a pesar de todo.

Al terminar las elecciones de 1910, Madero fue aprisionado en San Luis Potosí, después de que Porfirio Díaz se proclamara el vencedor de las elecciones mientras se le acusaba de fraude electoral. Para luego esto escaparse de prisión rumbo a San Antonio, Texas, lugar donde empezó el Plan de San Luis y, por consiguiente, dar inicio al evento conocido como Revolución Mexicana.

¿Qué pasa durante este desfile?

Siendo este desfile una celebración por la Revolución Mexicana, en este evento se incluyen a los miembros de las Fuerzas Armadas y cívicos, los cuales repiten momentos clave que se dieron durante la revolución. En Ciudad de México, el evento normalmente empieza por el Zócalo, continuando en las calles del Centro y siguiendo en el Paseo de la Reforma, por último finalizando su recorrido en Campo Marte.

¿Por qué es importante el 20 de noviembre para México?

Fuente: Tribuna del Yaqui