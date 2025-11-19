Récord de inversión extranjera: México capta 41 mil mdd en un trimestre, destaca Sheinbaum

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó que la inversión extranjera este frenándose y anunció que alcanzó un nuevo récord, ubicándose cerca de los 41 mil millones de dólares al tercer trimestre del año. Se trata de un crecimiento de 15% respecto al año pasado. Ebrard rechazó de esa manera la advertencia de 'Moody's' sobre una ralentización de la inversión por la incertidumbre en el tratado comercial con Estados Unidos (T-Mec), al presentar los datos durante la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Antes de detallar las cifras económicas, Ebrard subrayó que el país se encuentra en un momento de fortalecimiento internacional y confianza ante inversionistas globales. "Antes de entrar a las cifras, cuatro buenas noticias. La primera, aumento de inversiones en realidad en el Estado de México, vamos a alcanzar de acuerdo histórico este último trimestre, de acuerdo al registro nacional de inversión extranjera, vamos a llegar casi a 41 mil millones de dólares, si comparamos, 41 mil millones de dólares se obtuvieron este último trimestre, si lo comparamos con 2024, creció 15%, todas las especulaciones que no han tenido ni un crecimiento de este tamaño".

#Nacional | El foro reúne a economías como EU, China, Canadá, Japón, Corea del Sur y Australia, y que en conjunto representan el 61 % del PIB mundial, conocido como APEC, tendrá su sede en México para el 2028, según comentó Marcelo Ebrard uD83DuDCCD pic.twitter.com/DG3CGEa2cs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

Ebrard explicó que el factor más sobresaliente del crecimiento son las nuevas inversiones realizadas en el país, las cuales pasaron de 2 mil millones a 6 mil 500 millones de dólares. Este incremento, dijo, representa una señal clara de confianza internacional hacia México. "Eso significa confianza en el gobierno de lo que se está haciendo, eso significa expectativa positiva del gobierno de México… es un crecimiento constante, pero se está acelerando", afirmó. Señaló además que, desde 2018 hasta la fecha, la inversión extranjera ha crecido 69% en términos acumulados.

El secretario de Economía compartió como segunda buena noticia el comportamiento de las exportaciones mexicanas, las cuales pese a escenarios económicos globales complejos continúan mostrando una tendencia ascendente. "Siguen creciendo nuestras exportaciones… México sigue creciendo en su ritmo de exportación al exterior del continente… cada año hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba".

Buenas noticias: México rompe récord de inversión extranjera directa con 40 mil 906 millones de dólares, el monto más alto de un tercer trimestre desde que existe registro, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Se reafirma la voluntad de inversión en nuestro país; vamos a… pic.twitter.com/ylxCts85b0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 19, 2025

"Rompimos récord en inversión extranjera directa", celebró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ebrard agregó que México va a ser “como un puente": "La presencia de México en el ecosistema económico que va a crecer más en los próximos años, por eso es muy importante que la sede sea aquí". Apuntó que la presidenta Claudia Sheinbaum va a proponer los temas que se van a tocar en la APEC.

Fuente: Tribuna del Yaqui