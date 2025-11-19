SCJN vuelve a fallar contra Salinas Pliego: Ordena pago de 67 millones de pesos por adeudos fiscales

Ciudad de México.– Este miércoles 19 de noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundado otro amparo promovido por empresas de Ricardo Salinas Pliego; por lo tanto, el empresario mexicano deberá pagar más de 67 millones de pesos en impuestos adicionales. Es necesario aclarar que todo comenzó en 2012 a partir de una deuda de Nueva Elektra del Milenio, a la cual se suman los 48 mil millones de pesos que el grupo debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con información extraoficial, para llegar a esta resolución no hubo unanimidad entre los ministros, quienes adicionalmente decidieron aplazar la revisión del último amparo pendiente por un crédito fiscal de más de 645 millones de pesos, correspondiente a Totalplay desde 2017. De hecho, inicialmente eran nueve casos, pero hasta el momento de la elaboración de esta nota, se han resuelto ocho.

¿Qué sucedió exactamente?

El conflicto escaló cuando la empresa promovió un amparo directo, mismo que el Tribunal Colegiado de Circuito concedió tras establecer que el SAT no podía ejercer sus facultades de comprobación respecto de empresas controladas bajo el régimen de consolidación fiscal. Como consecuencia, el Tribunal subrayó que Grupo Elektra debía asumir la responsabilidad correspondiente ante el fisco.

Comunicado

Posteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso un recurso de revisión que fue admitido por la Corte. Durante este proceso, la compañía encabezada por Salinas Pliego presentó un recurso de reclamación contra dicho acuerdo, argumentando que el recurso de la autoridad debió haber sido desechado. Finalmente, la Corte declaró infundado el recurso de reclamación de Elektra Milenio y dejó claro que el SAT sí puede ejercer sus facultades de comprobación fiscal respecto de una sociedad.

Lo hemos dicho una y otra vez: la justicia en México ha dejado de proteger a los ciudadanos para subordinarse al poder político.



Hoy, por segunda vez en menos de una semana, los ministros de la espuria @SCJN resolvieron en contra nuestra, violando principios fundamentales y… pic.twitter.com/78U3bDVUm0 — Grupo Salinas (@gruposalinas) November 19, 2025

Comunicado

A través de un mensaje publicado en X (antes Twitter), Grupo Salinas emitió su postura sobre el asunto: "Lo hemos dicho una y otra vez: la justicia en México ha dejado de proteger a los ciudadanos para subordinarse al poder político. Hoy, por segunda vez en menos de una semana, los ministros de la espuria @SCJN resolvieron en contra nuestra, violando principios fundamentales y contradiciendo incluso sus propios criterios, con tal de cumplir con el mandato del @GobiernoMX", aseguraron.

Fuente: Tribuna del Yaqui