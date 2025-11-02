Frente Frío 12 traerá LLUVIAS intensas y bajas temperaturas a México HOY 2 de noviembre: Conagua

Ciudad de México.- Este domingo 2 de noviembre de 2025, el Frente Frío número 12 avanza por el litoral del Golfo de México, donde provocará un cambio importante en las condiciones del clima en gran parte del país. Desde la madrugada, el sistema frontal comenzó a generar nublados, lluvias y fuertes rachas de viento en entidades del noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, extendiéndose incluso hacia la península de Yucatán. Aquí más detalles del clima en México.

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo se esperan lluvias muy fuertes en Veracruz, especialmente en las regiones Totonaca, Nautla y Los Tuxtlas, así como en el norte de Oaxaca. También se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Estados como Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima registrarán intervalos de chubascos o lluvias aisladas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Aquí toda la información sobre el clima en México. Foto: Conagua

Las precipitaciones más intensas podrían reducir la visibilidad y provocar encharcamientos o crecida de ríos y arroyos, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil.

El descenso de temperatura se sentirá principalmente en zonas del norte, noreste y centro del país, donde la masa de aire frío asociada al frente provocará posibles heladas. En zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla se esperan mínimas de -5 a 0°C, mientras que en regiones altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo y Oaxaca podrían bajar a 0-5°C.

Por la tarde, las temperaturas más altas se concentrarán en el occidente y noroeste, con valores de 35 a 40°C en estados como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 05:31 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. ?? pic.twitter.com/0eQL077X85 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 2, 2025

El viento será otro factor relevante. Se pronostica un evento de 'Norte' con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje elevado, de hasta 3 metros, en Tamaulipas, Veracruz y el Golfo de Tehuantepec, afectando también el Istmo de Oaxaca y Chiapas. En el interior del país, el viento alcanzará rachas de 35 a 50 kilómetros por hora en estados del altiplano central.

El SMN mantiene la vigilancia sobre el Frente Frío 12, que continuará avanzando hacia el sureste durante el día, manteniendo el ambiente invernal en el norte y lluvioso en el oriente del país. ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)