Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 2 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 2 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 11:00 horas, se concentrarán extrabajadoras de la extinta Ruta 100 en la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico. Se llevará a cabo una asamblea informativa y la recopilación de firmas para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Tome las debidas precauciones, pues se espera un aforo de aproximadamente 200 personas.

De igual forma, en la alcaldía Benito Juárez, en punto de las 12:00 horas, se reunirán integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco. En el marco de las jornadas permanentes rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, y frente a la guerra capitalista contra los pueblos originarios, realizarán un acto político-cultural denominado Mictlán Rebelde por el Día de Muertos.

Tráfico en CDMX hoy 2 de noviembre

Asimismo, en la alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 12:00 horas, se reunirán las integrantes de la colectiva Hijas de la Cannabis en la Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro. Se trata del evento político-cultural Nextlahualli Ritual, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género. En este caso, habrá aproximadamente 100 personas en el lugar.

Finalmente, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 14:00 horas, se concentrarán miembros del colectivo La Comuna 4:20 en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos. El evento político-cultural Ecologikal Reggae Playa Paraíso Gro. Mx busca promover espacios de consumo regulado para las personas usuarias de cannabis, así como generar espacios de diálogo político con el fin de visibilizar sus demandas.

Fuente: Tribuna del Yaqui