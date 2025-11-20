13 detenidos en marcha de la Generación 'Z' son vinculados a proceso

Ciudad de México.- De las 18 personas que fueron detenidas por los hechos de violencia registrados en la manifestación de la Generación 'Z', el pasado sábado 15 de noviembre, 13 han sido vinculadas a proceso; tres de ellas por "tentativa de homicidio". Un juez de Control vinculó a proceso por el delito de tentativa de homicidio agravado a tres de los imputados, en una de las audiencias que inició el 18 de noviembre, y que se prolongó hasta la madrugada de ayer

El juez fijó un mes de plazo para el cierre de las investigaciones complementarias, por lo que Fernando Escobar Herrera y Francisco García Colín permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte; mientras que Gabriel Pérez Raba enfrentará el proceso en libertad, dijeron fuentes ministeriales.

Detener jóvenes, subirlos a patrullas y mandarlos al reclusorio por protestar…

eso no es seguridad.

Y acusarlos de “tentativa de homicidio” es la práctica clásica de las dictaduras.



Eso es represión.

Eso es un crimen de Estado.



La Generación Z, salió a las calles porque está… pic.twitter.com/N4LpckOrgt — Ismael Cabeza de Vaca (@IGCabezadeVaca) November 18, 2025

En la misma audiencia, el juzgador encontró elementos suficientes para que otras cinco personas fueran vinculadas por el delito de resistencia de particulares, de los cuales dos mujeres y un hombre llevarán el proceso en libertad, y dos varones más permanecerán en prisión preventiva justificada.

En otra de las sesiones, un juez de control determinó que tres de los detenidos estaban procesados por el delito de lesiones, y cinco más solicitaron, a través de su defensa, la duplicidad del término constitucional, por lo que retomarán su audiencia el próximo 21 de noviembre para definir si con vinculados a proceso o no. Además, se ordenó que a Eduardo Carrión, uno de los detenidos y procesados por el delito de lesiones, se le realice el Protocolo de 'Estambul' para determinar si sufrió actos de tortura durante su detención.

Presos por exhibir la realidad en México...



Algunos jóvenes fueron reprimidos en la #MarchaNacional de la #GeneracionZ y fueron temporalmente detenidos por las autoridades; relataron que dentro vivieron todo un infierno.



Sin embargo, su situación no termina ahí porque podrían… pic.twitter.com/SG1pemVxc1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2025

En otra audiencia se vinculó a dos personas más por los delitos de lesiones y robo, quienes estarán en libertad bajo la medida cautelar de no acercarse a las víctimas ni policías de la Ciudad de México, y acudir a firmar de manera periódica. La Fiscalía General de Justicia detalló este miércoles que de los 19 detenidos, uno era menor de edad, por lo que fue llevado a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescentes, donde fue puesto en libertad al no haber elementos suficientes para acusarlo.

De los otros 18, en 13 casos ya fueron vinculados a proceso: Tres por tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, ocho por lesiones dolosas y dos por lesiones dolosas y robo. En cinco casos fue solicitada la duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre de 2025.

"¡Justicia!"



Familiares y activistas intentan impedir el traslado de los detenidos, aseguran de manera injusta, tras la Marcha Generación Z, está tarde son llevados al Reclusorio Norte por el delito de Tentativa de Homicidio.#VideouD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD https://t.co/6MzPRvSRrB pic.twitter.com/Jl5OxvmHeq — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 17, 2025

