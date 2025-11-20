¿A qué hora INICIA la nueva Marcha de la Generación Z HOY 20 de noviembre? Esta es la ruta en CDMX

Ciudad de México.- ¿Este jueves 20 de noviembre de 2025 tienes planeado salir al interior de la Ciudad de México (CDMX)? Si la respuesta es afirmativa, más vale que tomes precauciones, pues habrá diferentes movilizaciones en la capital. Por una parte, en punto de las 10:00 horas, arrancará el Desfile conmemorativo del Día de la Revolución Mexicana, mientras que a las 11:00 se repetirá la segunda edición de la Marcha de la Generación Z. Aquí te contamos los detalles del segundo evento.

La convocatoria de la segunda Marcha de la Generación Z, difundida principalmente en redes sociales, busca reunir de nueva cuenta a los miles de jóvenes que participaron en la primera protesta del pasado sábado 15 de noviembre. Ahora, hacen un llamado para repetir la movilización y reforzar su pliego de demandas, en el marco del Día de la Revolución Mexicana.

Conoce la ruta de la nueva Marcha de la Generación Z. Foto: Twitter

¿A qué hora inicia la marcha de la Generación Z este 20 de noviembre?

Aunque la convocatoria original señala un horario similar al del evento pasado (09:00 horas), el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) precisó que la movilización comenzará este jueves a partir de las 11:00 horas, tiempo local. Bajo el lema "México no se rinde, mexicanos al grito de guerra", el contingente marchará para expresar inconformidades relacionadas con seguridad, condiciones de vida, vivienda, oportunidades laborales y participación ciudadana.

De acuerdo con la convocatoria, los estados que deseen sumarse podrán hacerlo replicando la ruta del 15 de noviembre; en CDMX, los participantes planean llegar nuevamente al Zócalo capitalino.

Ruta de la segunda marcha de la Generación Z

La marcha repetirá prácticamente el recorrido del primer evento, saliendo desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Capital Mexicana. El trayecto confirmado incluye:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Plaza de la Constitución

Autoridades estiman la presencia de al menos ocho mil participantes, por lo que piden considerar afectaciones viales a lo largo del corredor Reforma–Centro Histórico. Otro punto de concentración será la estación Garibaldi–Lagunilla de la Línea 8 del Metro, que podría registrar alta afluencia.

uD83DuDDE3?Jueves 20 de Noviembre:



La ruta es Ángel ? Zócalo y también hay convocatoria activa en universidades de CDMX y varios estados uD83CuDFF4??? — Generación Z México uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@generacionz_mx) November 20, 2025

Vialidades alternas y afectaciones previstas

Pese a tratarse de un día cívico, las actividades laborales y escolares se mantienen con normalidad, por lo que las afectaciones viales podrían extenderse durante gran parte del día. Para evitar congestionamientos, se recomienda utilizar estas rutas alternas:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Izazaga

Fray Servando

Eje 1 Oriente

Autoridades piden a conductores anticipar tiempos de traslado y mantenerse atentos a las actualizaciones del Centro de Orientación Vial.

Fuente: Tribuna del Yaqui