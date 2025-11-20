Bloquean policías paso de marcha de la Generación Z en Paseo de la Reforma en CDMX

Ciudad de México.- Cientos de policías capitalinos con escudo y casco, así como con extintores, bloquean el paso de la marcha convocada por la Generación Z sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo, a la altura de la Glorieta de Colón y a medio kilómetro de Bucareli, por donde pasa el desfile militar del 20 de noviembre.

Los agentes de agrupamientos como Marco Polo, Relámpago y Zorros formaron un muro sobre todos los carriles de Paseo de la Reforma ante la manifestación que se encuentra a la altura del Senado. "¡El pueblo unido, jamás será vencido!" y "¡No somos enemigos, somos el pueblo!" son algunas de las consignas. En su recorrido, los organizadores de la marcha pidieron no caer en provocaciones y evitar confrontamientos.

En su recorrido, los organizadores de la marcha pidieron no caer en provocaciones y evitar confrontamientos. "Ahorita ni siquiera les doblamos la cantidad a los granaderos, tenemos que ser más inteligentes que ellos, hay que llegar ahí, hacer presencia sin ponernos en riesgo y volveremos a salir, porque esto no se acaba", puntualizó una de las organizadoras.

Por encima de los cascos de la policía sobresalen las banderas de México, verde, blanca y roja, pero algunas también negras y blancas, y otras con el retrato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre. El bloqueo policiaco fue reforzado con al menos 15 líneas de agentes colocados en los ocho carriles de Paseo de la Reforma.

Policías de la CDMX esperan la llegada de los manifestantes de la marcha de la Gen Z, para bloquear el paso de los participantes.https://t.co/llt2whk34y

uD83DuDCF9 Jorge Ricardo y Edgar Medel pic.twitter.com/J9dpOwkP03 — REFORMA (@Reforma) November 20, 2025

Estefanía, profesional de la salud, lanzó consignas a los policías desde el interior del cerco. "Sé cómo reprimen y aun así los tenemos que atender", reclamó. Ante los uniformados, los ciudadanos entonaron el Himno Nacional. Los manifestantes aguardarán un rato en el sitio para ver si más tarde pueden avanzar al Zócalo.

"La marcha se realiza con los poquitos que sean. No importa, estamos conscientes de que es un día laboral y mucha gente que estuvo ese día no está en la marcha y tiene miedo también. El miedo apagó la convocatoria", dijo un manifestante. "Luego de las golpizas sí se apagó mucho, pero yo creo influyeron las golpizas y las detenciones y detención de los jóvenes, fue lo que apagó, va a ir apagando esto".

Los ciudadanos buscaban avanzar hacia la plancha de la Constitución, hasta donde se los permitieran. "¡Morena protege a puro delincuente!", gritaron a su paso. Axel, de 19 años, también acreditó la baja convocatoria a la segunda manifestación de la Generación Z a un nuevo miedo infundido por las autoridades y a la represión. "Hay menos gente que el sábado, pero pienso que es por miedo a que los detengan, pienso que tienen miedo, que les metieron miedo el día sábado porque les aventaron gas lacrimógeno", dijo en entrevista. El joven asiste a la marcha para manifestar su descontento por la inseguridad y la falta de medicamentos.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre el miedo que ahora existe entre los manifestantes, Silvia Mendoza encomendó a los jóvenes a no rendirse en sus causas. "Que no se dejen, que sigan luchando porque finalmente nosotros ya estamos... bueno, yo ya estoy vieja, yo ya no tengo miedo a nada. Pero simplemente ellos son los que al rato se van a quedar. Nosotros ya vamos de salida; al menos yo ya cumplí. Por eso no tengo miedo y estoy aquí", dijo.

'Claudia tiene miedo', gritan manifestantes en marcha de la Gen Z, mientras se encuentran con policías que les bloquean el paso para continuar su recorrido.https://t.co/llt2whk34y

uD83DuDCF9 Roberto García pic.twitter.com/50rCJJ4QqE — REFORMA (@Reforma) November 20, 2025

Iván Ortiz, asistente a la marcha, reprochó la actuación del gobierno en la manifestación del sábado. "Un gobierno que se dice del pueblo el sábado actuó como un gobierno conservador y el mensaje de la presidenta de que fue Inteligencia Artificial y que los hechos no ocurrieron, es indignante". "¿Por qué no se actuó con un protocolo sobre la gente agresiva, sobre la gente que estaba incurriendo en delitos, por qué agarró parejo contra todos, como si fuera una orden? Así actuaban los demás gobiernos, Morena se ve igual que los demás gobiernos", reclamó.

La marcha dejó 18 detenidos, luego de que un grupo denominado bloque negro se enfrentó con policías en el Zócalo de la Ciudad de México. De esas personas, el Poder Judicial de la Ciudad de México ya vinculó a proceso a 13 e incluso dos permanecen en prisión preventiva por homicidio en grado de tentativa; el resto seguirá su proceso en libertad por delitos como robo, lesiones y resistencia de particulares.

Jóvenes cuestionan a los policías por bloquearles el paso en paseo de la reforma a la altura de la Glorieta de las Mujeres Ilustres.



uD83CuDFA5: @David_SantiagoH / Expansión Política pic.twitter.com/joVKmU4Wez — Expansión Política (@ExpPolitica) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui