Desfile de la Revolución Mexicana 2025 EN VIVO: Horario, ruta y cómo ver el gran evento en CDMX

Ciudad de México.- Hoy, jueves 20 de noviembre, será un día especial en la Ciudad de México (CDMX): Se realizará el tradicional Desfile Militar del Día de la Revolución Mexicana 2025. Debido a este magno evento, no habrá conferencia 'Mañanera del Pueblo' encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que estará dirigiendo el desfile. Si te interesa verlo en vivo desde tu casa, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana

Cada 20 de noviembre se conmemora el inicio del levantamiento armado de 1910 encabezado por Francisco I. Madero, movimiento que marcó el rumbo de la vida política y social de México. La fecha recuerda el momento en que el país decidió romper con el régimen de Porfirio Díaz para exigir democracia, justicia social y mejores condiciones de vida.

Conoce todos los detalles del Desfile Militar. Foto: Facebook

Además de los actos protocolarios, el punto más esperado de esta conmemoración es el Desfile Cívico-Militar, en el que participan contingentes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, unidades ecuestres, representaciones históricas y vehículos emblemáticos del periodo revolucionario.

Horario del desfile cívico-militar de HOY

El desfile de este año se realizará este jueves 20 de noviembre, fecha exacta del aniversario del movimiento revolucionario, a partir de las 10:00 horas. Para esta edición, el Gobierno de México preparó una puesta en escena que incluirá carrozas temáticas, montajes culturales y actos que buscan narrar de manera visual algunos de los momentos más representativos de la Revolución Mexicana.

La nueva ruta oficial del desfile en CDMX

Este 2025, el desfile cambiará de recorrido y llegará a uno de los espacios más emblemáticos del país. La ruta será la siguiente:

Inicio en el Zócalo del Centro Histórico

Avance por la calle 5 de Mayo

Eje Central

Avenida Juárez

Avenida de la República

El desfile concluirá frente al Monumento a la Revolución

Este ajuste sustituye el cierre tradicional en Campo Marte y busca llevar a los asistentes hacia un punto histórico que está directamente ligado a las raíces del movimiento revolucionario.

¡Honremos juntos nuestra historia y celebremos!



El Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional te esperan en el Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.



uD83DuDCCD Zócalo CDMX | uD83DuDD59 10:00 a.m.

— @Defensamx (@Defensamx1) November 20, 2025

¿Dónde ver el Desfile de la Revolución Mexicana 2025 EN VIVO?

Quienes no podrán asistir de manera presencial al evento tendrán varias alternativas para seguir el evento en tiempo real. Estos son los canales para sintonizarlo:

Once TV

Canal 22

Canal 14

Por otra parte, si prefieres verlo desde tu celular o computadora, el Gobierno de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) transmitirán el desfile en vivo a través de sus canales oficiales de YouTube, lo que permite disfrutar el evento desde cualquier punto del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui