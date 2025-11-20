LLUVIAS fuertes, frío extremo y viento intenso: Así estará el clima en México HOY 20 de noviembre

Ciudad de México.- Este jueves 20 de noviembre del clima en gran parte de México tendrá diversos contrastes, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico antes de salir. El ambiente frío, las lluvias y las rachas de viento estarán presentes en varias entidades, sobre todo en la frontera norte, donde se prevén afectaciones por la llegada de un nuevo sistema frontal que podría complicar la visibilidad y la movilidad. ¡Aquí toda la información!

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves el Frente Frío número 15 avanza sobre el norte y noreste del país, interactuando con una vaguada polar, la corriente en chorro y un río atmosférico. Esta combinación mantendrá temperaturas muy bajas, ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Conoce los detalles del clima en México para este jueves. Foto: Conagua

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en Baja California (especialmente en su región norte), así como en zonas del norte y este de Sonora, el norte de Coahuila, Nuevo León y parte del noroeste de Tamaulipas. También se prevén chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango, junto con condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Canales de baja presión distribuidos en el interior y el sureste del territorio, junto con la humedad proveniente del Pacífico, Golfo de México y Caribe, provocarán más precipitaciones en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluidas las entidades de la península de Yucatán. En Guerrero, las precipitaciones pueden intensificarse hacia el sur del estado. En contraste, Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, el Estado de México, Ciudad de México y Tabasco registrarán lluvias aisladas de menor intensidad.

El ambiente frío continuará sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se esperan heladas al amanecer. Las temperaturas mínimas más extremas (de -10 a -5°C) se registrarán en zonas de montaña de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, mientras que serranías de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla alcanzarán valores de -5 a 0°C.

#FrenteFrío núm. 15 mantendrá #Lluvias fuertes y #Vientos muy fuertes en regiones de los estados de la frontera norte de #México. Más información en ??https://t.co/OVMy47PFpN pic.twitter.com/zlXW5RtUjV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 20, 2025

En contraste con estas condiciones, el calor persistirá en regiones del occidente y sur del país, donde se esperan máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec. Valores de 30 a 35 °C dominarán en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Morelos, Puebla (zona suroeste) y toda la península de Yucatán.

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes podrían elevar niveles de ríos y arroyos, ocasionar deslaves e inundaciones, mientras que las ráfagas de viento representan riesgo de caída de estructuras y árboles. Asimismo, las bajas temperaturas pueden congelar tramos carreteros en zonas altas. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)