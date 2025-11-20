Los turistas mexicanos que murieron en Patagonia chilena eran médicos y esposos

Ciudad de México.- Familiares de la doctora fallecida entregaron más detalles sobre el anhelado viaje que realizó la mujer junto a su esposo, donde ambos perdieron la vida. A casi 48 horas de que se hiciera pública la tragedia ocurrida en Torres del Paine, en la que cinco turistas perdieron la vida tras ser sorprendidos por una intensa tormenta de viento y nieve, continúan conociéndose nuevos antecedentes sobre las víctimas.

Entre ellas se encontraban Cristina Calvillo Tovar (37 años) y Julián García Pimentel (36 años), un matrimonio de médicos mexicanos que había viajado a Chile para cumplir "el viaje de sus sueños". Así mismo lo relató Carlos Calvillo, el hermano de la doctora fallecida. "Ellos tenían planeado este viaje desde hace mucho tiempo. Les encantaba viajar y llevaban meses organizando todo para este viaje: El equipaje lo tenían listo hace mucho tiempo y tenían vista todas las cosas que necesitaban para esto. El año pasado también habían viajado a Argentina en un paseo similar", sostuvo.

Por otra parte, la comunidad del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato, donde trabajaba Cristina Calvillo, confirmó la noticia y expresó su pesar. "Nos unimos al luto por el fallecimiento de la Dra. Cristina Calvillo Tovar y su esposo, el Dr. Julián García Pimentel", señalaron en una publicación en redes sociales. Según informó el portal Binoticias, Cristina Calvillo era una radióloga, mientras que su esposo se desempeñaba como médico familiar. Aunque ambos doctores eran originarios de Michoacán, desde hace varios años residían y trabajaban en Aguascalientes.

De acuerdo a lo que informó el citado medio, ella se desempeñaba en un laboratorio estatal y él era médico familiar en la clínica de un Seguro Social de Aguascalientes en México. Entre las otras víctimas identificadas, hay dos alemanes sindicados como Nadine Lichey y Andreas Von Pein. Por último, la quinta turista fallecida era británica, llamada Victoria Bond.

Los amigos de esta última víctima, quienes la acompañaban al viaje, lanzaron una dura acusación contra las autoridades, señalando que "no había guardaparques presentes en el campamento cuando llegamos la noche anterior o la mañana siguiente cuando partimos", y que no se efectuó ninguna búsqueda oficial el día que se reportó la tragedia.

