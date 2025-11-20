Sheinbaum reprueba la violencia, identifican a mexicanos que murieron en la Patagonia y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre informado de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. Este resumen informativo se convertirá en tu favorito, ya que podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo. En la edición de este jueves 20 de noviembre, conoce los detalles de las más recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Turistas mexicanos que murieron en la Patagonia chilena eran esposos

Dos turistas mexicanos mur13r0n después de que una tormenta de nieve sorprendiera a un grupo de excursionistas mientras realizaban una caminata en los glaciares del Parque Nacional Torres del Paine; Cristina Calvillo Tovar de 37 años y Julián García Pimentel de 36 era un matrimonio de médicos que había viajado a Chile para cumplir el viaje de sus sueños.

Detienen a líder de CJNG en Tijuana

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de José Socorro Sánchez Gómez, alias 'El L12', líder de una célula criminal del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) en Tijuana, Baja California, relacionada al narcomenudeo, sicariato, cobro de pis y extorsión.

Sheinbaum asegura que "se equivocan quienes alientan la violencia"

Durante el desfile cívico militar del 20 de noviembre, por el Día de la Revolución Mexicana, Claudia Sheinbaum expresó que su gobierno lo calumnian porque saben de su honestidad; además, reiteró que no se someterá a intereses de gobiernos extranjeros, ni a los intereses de quienes antes ostentaban el poder.

Fuente: Tribuna del Yaqui