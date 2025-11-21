En un operativo detienen a siete escoltas de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado

Ciudad de México.- Este viernes, 21 de noviembre de 2025, se dio a conocer que fueron detenidos los escoltas del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en el marco del Día de Muertos.

Autoridades federales y estatales detuvieron a siete escoltas del alcalde independiente de Uruapan. Los siete guardaespaldas de Manzo Rodríguez fueron capturados alrededor de las 12:30 horas de este viernes, en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Uruapan, en la zona centro, donde Carlos Manzo utilizaba como oficinas de la Presidencia Municipal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los siete escoltas fueron requeridos con base en órdenes de aprehensión, como parte de las investigaciones por el asesinato de Manzo Rodríguez. Los siete escoltas fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y de la FGE, quienes los trasladaron a las instalaciones centrales de la fiscalía, en la ciudad de Morelia.

Cabe mencionar que el Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, dijo durante la conferencia matutina el 2 de noviembre que Manzo elegía a su círculo de protección. "La seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía municipal que era de su confianza; él así lo determinó. Y los elementos de la Guardia Nacional se dedicaban a darle seguridad periférica", mencionó.

Los escoltas son investigados por abatir a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, que asesinó a Manzo Rodríguez, pero quien fue desarmado, sometido y misteriosamente abatido segundos después. Esta detención de los escoltas se suma a la de Jorge Armando Gómez Sánchez 'El Licenciado', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde uruapense.

'El Licenciado' fue trasladado anoche al penal de máxima seguridad de 'El Altiplano', en el Estado de México, desde la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de un convoy de vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado. El detenido fue trasladado en el interior de un vehículo táctico blindado de la SSPC, conocido como 'Black Mamba QRV', el cual era escoltado por otra unidad similar.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que 'El Licenciado' operaba bajo las órdenes directas de Ramón Ángel Álvarez Ayala 'El R1', líder del CJNG en al menos cuatro municipios de Michoacán y quién habría ordenado el asesinato de Carlos Manzo. Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, reveló que las investigaciones han arrojado que en el crimen de Manzo Rodríguez hay más implicados, tanto de forma intelectual como material, por lo que advirtió que habrá más detenciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui