¿Hay Contingencia Ambiental HOY? Programa Hoy No Circula del VIERNES 21 de noviembre

Ciudad de México.- ¡Una semana más llegó a su final! Y si hoy, viernes 21 de noviembre de 2025 tienes pensado movilizarte en carro al interior de la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex), ya sea por motivos laborales o de diversión, es clave que consultes las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula, el cual tiene modificaciones cuando se activa la Contingencia Ambiental. ¡Aquí todos los detalles!

Mediante sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que este viernes 21 de noviembre de 2025 no se han detectado altos niveles de ozono ni de contaminación en la CDMX ni en el Edomex, por lo que no hay Contingencia Ambiental ni Doble Hoy No Circula.

Lo anterior significa que este día solo no transitan los coches que cuentan con la terminación de placas 9 y 0, el engomado color azul, y el holograma de verificación 1 y 2, según el programa Hoy No Circula.

¿Cuáles son los carros exentos del Hoy No Circula?

Los automóviles exentos del Hoy No Circula todos los días que se aplica el programa (excepto cuando se activa el Doble Hoy No Circula) son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos. De igual forma, pueden circulan sin complicaciones los carros de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos y los que prestan de servicios de Seguridad Pública o los que son se personal de Salud.

En estos estados se aplica el programa

Cabe señalar que las restricciones funcionan de lunes a sábado en toda la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el Centro del país y está integrada por todas las alcaldías de la CDMX, 18 municipios del Edomex, y las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En el caso del Edomex, las restricciones de circulación se aplican sólo en 18 municipios.

Aquí la lista, para que lo tomes en cuenta y oficiales de Tránsito no te detengan y te multen:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

El #HoyNoCircula de este viernes 21 de noviembre en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul uD83DuDD35terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

Recuerda que el programa permanece activo desde las 05:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, hasta las 22:00 de la noche. Si no respetas las restricciones de circulación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) o policías de Tránsito de tu localidad podrán detenerte y aplicarte una multa, la cual podría dañar tu economía. ¡Toma precauciones!

