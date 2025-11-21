¡Síguenos!
Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2864 de la Lotería Nacional HOY viernes 21 de NOVIEMBRE

Hoy es viernes del Sorteo Superior No. 2864 en la Lotería Nacional Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 21 de noviembre. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2864, el cual está realizado en alusión a los 10 años de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

De acuerdo con la Lotería Nacional, este billete recuerda la importancia de la dependencia y promueve la cultura de la protección infantil. "Expedir un billete de lotería para conmemorar el décimo aniversario de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pfpnna) es una oportunidad valiosa para visibilizar la labor desarrollada durante estos 10 años; permitirá que más personas conozcan su importante función. El asociar a la Pfpnna con una institución reconocida como la Lotería Nacional refuerza su credibilidad y el interés público de sus acciones, fortaleciendo así la cultura de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en México".

Así que si quieres conocer los resultados, no dejes de leer; a continuación te presentamos los números que resultaron ganadores en este Sorteo Superior No. 2864.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2864

Premio Mayor: 17 millones de pesos

05884

Segundo premio: 1,440,000 pesos

24224

Tercer premio: 275,000 pesos

31720

Cuarto premio: 275,000 pesos

55025

Quinto premio: 275,000 pesos

30998

Sexto premio: 275,000 pesos

49038

Séptimo premio: 144,000 pesos

52977

Octavo premio: 144,000 pesos

12402

Noveno premio: 144,000 pesos

47534

Décimo premio: 144,000 pesos

46894

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

12252

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

24624

Decimotercer premio: 90,000 pesos

38918

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

12918

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

08319

Decimosexto premio: 90,000 pesos

14634

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

32838

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

03707

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

43138

Vigésimo premio: 90,000 pesos

24066

Fuente: Tribuna del Yaqui

