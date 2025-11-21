Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2864 de la Lotería Nacional HOY viernes 21 de NOVIEMBRE

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 21 de noviembre. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2864, el cual está realizado en alusión a los 10 años de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con la Lotería Nacional, este billete recuerda la importancia de la dependencia y promueve la cultura de la protección infantil. "Expedir un billete de lotería para conmemorar el décimo aniversario de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pfpnna) es una oportunidad valiosa para visibilizar la labor desarrollada durante estos 10 años; permitirá que más personas conozcan su importante función. El asociar a la Pfpnna con una institución reconocida como la Lotería Nacional refuerza su credibilidad y el interés público de sus acciones, fortaleciendo así la cultura de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en México".
Así que si quieres conocer los resultados, no dejes de leer; a continuación te presentamos los números que resultaron ganadores en este Sorteo Superior No. 2864.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2864
Premio Mayor: 17 millones de pesos
05884
Segundo premio: 1,440,000 pesos
24224
Tercer premio: 275,000 pesos
31720
Cuarto premio: 275,000 pesos
55025
Quinto premio: 275,000 pesos
30998
Sexto premio: 275,000 pesos
49038
Séptimo premio: 144,000 pesos
52977
Octavo premio: 144,000 pesos
12402
Noveno premio: 144,000 pesos
47534
Décimo premio: 144,000 pesos
46894
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
12252
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
24624
Decimotercer premio: 90,000 pesos
38918
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
12918
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
08319
Decimosexto premio: 90,000 pesos
14634
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
32838
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
03707
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
43138
Vigésimo premio: 90,000 pesos
24066
