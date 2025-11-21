"Orgullosamente tabasqueña": Gobernador Javier May felicita a Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Villahermosa, Tabasco.- La emoción por el triunfo de Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025, sigue extendiéndose por todo México. No obstante, en el estado Tabasco el festejo tiene un significado especial: por primera vez, una representante de esta entidad obtuvo la corona internacional. Tras la histórica final realizada en Tailandia, el gobernador Javier May Rodríguez reaccionó públicamente y dedicó un mensaje directo a la joven mexicana.

Mediante sus redes sociales oficiales, el mandatario por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) compartió una fotografía y una felicitación a la joven originaria de Teapa. Señaló que el triunfo de Bosch Fernández no solo enaltece a México, sino que representa una gran alegría para Tabasco.

Muchas felicidades, Fátima Bosch. En Tabasco celebramos tu triunfo en Miss Universe 2025”, escribió el gobernador. Acompañó sus palabras con una fotografía de la nueva reina y un mensaje adicional en el que la describió como una "digna representante de la belleza y el talento de la mujer mexicana, orgullosamente tabasqueña".

Claudia Sheinbaum celebra a Fátima Bosch y destaca su valentía

Horas después de la coronación, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el triunfo de la Miss Universo 2025 durante su 'Mañanera del Pueblo'. La mandataria celebró el éxito de la mexicana y resaltó especialmente la manera en que defendió su dignidad tras un incidente ocurrido semanas antes en Tailandia, cuando Bosch exigió respeto ante un organizador del certamen.

Muchas felicidades a ella [Fátima Bosch]. A mí me gusto de ella que levanta la voz en un momento donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo", expresó la presidenta de México.

#Tendencias | Presidenta Sheinbaum celebra a Fátima Bosch, tabasqueña coronada Miss Universo 2025 uD83DuDC51https://t.co/WvNbHuoQ9T — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Sheinbaum afirmó que la actitud de la tabasqueña envía un mensaje importante a las mujeres del país. Señaló que levantar la voz ante una injusticia es un ejemplo de carácter y que la decisión de Bosch de no callar la convirtió en una figura inspiradora para muchas jóvenes. TRIBUNA comparte más información aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'