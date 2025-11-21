Profeco advierte sobre pastas de dientes que son dañinas para los niños; conócelas aquí

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre las pastas de dientes distribuidas en el mercado mexicano, entre las cuales están presentes marcas infantiles muy reconocidas, las cuales cuentan con ingredientes excesos de flúor o leyendas engañosas para el cliente. Los descubrimientos son parte de la Revista del Consumidor de noviembre, lugar donde calificaron las ventajas con las que el producto afirmaba contar, como blanqueamiento, anticaries o ser naturales.

La Profeco remarcó que de entre las pastas dentales que no cumplen con el estándar recomendado para los dientes, estos terminarían por dañar el esmalte dental, tomando en cuenta que este problema es muy grave en la salud oral.

Pastas de dientes infantiles dañinas para los niños

Pastas infantiles que cuentan con exceso de flúor

La Profeco destacó que entre estas pastas dentales para infantes que tienen exceso de flúor están las siguientes marcas:

Nickelodeon de Bob Esponja

Zag Herdez Miraculous

Durante las pruebas se comprobó que el flúor contenido en estos dentífricos superaba al doble recomendado, lo cual es un peligro para los dientes de sus consumidores, en especial al ser un objeto de uso diario.

Las pastas 'naturales' cuentan con bicarbonato que puede llegar a ser dañino.

Entre las pastas revisadas se encuentra Green Doctor Organic Kids sabor uva, siendo esta presentada como una pasta 'sin flúor' y de origen natural. Con un detalle, Profeco reveló que el bicarbonato con el que cuenta es un ingrediente que puede ser abrasivo para el esmalte dental al ser aplicado de manera constante o en grandes cantidades.

La institución recomienda prescindir de este producto, siendo que usarlo seguido desgastará tu esmalte, el cual es una de las partes más difíciles de recuperar de tus dientes.

Por parte de las leyendas engañosas en el producto.

Profeco ha revisado las variadas frases que usan estos productos sin el sustento de probarlo, entre estas:

Dental Max Menta

Menta Chicleux

Estas marcas cuentan con frases como 'Diente inmaculado a la pin-pun-pax' o 'Usuario frecuente de Dental Max… el dentista ni se acuerda de ti', con el problema de que ninguna de estas marcas pasó la prueba científica de sus afirmaciones.

Por la parte de Dental Max Junior Emoji, que no cumple con su promesa de 'ayudar a fomentar el buen hábito de la higiene bucal desde la infancia'.

Pastas que afirmabas ser 'no abrasivas' y se demostró lo contrario

Durante la prueba de pastas se encontró que varios de los productos no cumplían con su frase de 'sin ser abrasiva', siendo que este detalle es de suma importancia al ser que los infantes cuentan con dientes en desarrollo. Según Profeco, estas pastas no cumplieron con esto:

G.U.M. The Lion Guard

LOL Surprise!

LOL Surprise! #Squadgoals

Nickelodeon Bob Esponja

PJ Masks

Peppa Pig

ZAG Herdez Miraculous

Marcas que dañaron el esmalte dental

Por último, entre los dentífricos que no cumplieron con la frase de 'Sin dañar el esmalte dental', se encuentran:

GUM Disney Pixar Finding Dory

Nickelodeon GUM Paw Patrol

Sunstar GUM Disney The Lyon King

Sunstar GUM Disney Pixar Cars

GUM Sunstar Nick. Jr. Paw Patrol en gel dental

Profeco afirma que la higiene bucal es necesaria para la salud, por lo cual es importante prevenir el daño a largo plazo. Por lo cual, insta al consumidor a verificar las etiquetas, evitar productos con abrasivos y no fiarse de las frases comerciales sin verificar.

Fuente: Tribuna del Yaqui