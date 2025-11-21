SEP anuncia días sin clases para lo que resta de noviembre a partir de esta fecha

Ciudad de México.- Las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en México afiliados a la SEP disfrutaron el megapuente de cuatro días establecido en el calendario escolar 2025 - 2026; sin embargo, sus padres han comenzado a preguntar si existirá algún puente en diciembre del 2025.

Como sabes, en diciembre del 2025 se llevarán a cabo las vacaciones de invierno, mismas en la que los estudiantes podrán disfrutar de un largo periodo de asueto estudiantil para volver a las aulas el siguiente año. Ahora bien, ¿el calendario SEP establece un puente más para este mes?

SEP anuncia un viernes sin clases para lo que resta de este mes

Cabe recordar que noviembre del 2025 se destacó por tener una gran cantidad de días de asueto, pues para muestra de ello está el megapuente de cuatro días que incluyó el viernes 14 y el lunes 17 debido a la descarga de calificaciones y el aniversario de la Revolución Mexicana, respectivamente hablando. Además, los estudiantes de educación básica de la SEP disfrutarán de un puente más para el viernes 28 de noviembre, día en que se llevará a cabo la última Junta de Consejo Técnico Escolar del año. No obstante, vale decir que, para diciembre del 2025, no está programado ningún tipo de puente.

Lo anterior, se debe a que, durante esa fecha, los alumnos disfrutarán de las ya mencionadas vacaciones de invierno, las cuales comenzarán a partir de 22 de diciembre. Con ello, los menores de edad regresarán a las aulas unas semanas después; es decir, hasta el 12 de enero de 2026.

La #SEP confirma suspensión de clases para este día de noviembre. uD83DuDEABuD83DuDCDA pic.twitter.com/1DHHxgdgyH — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 19, 2025

Por otra parte, se cree que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se establece como día de asueto estudiantil debido a la celebración religiosa que este día conlleva; sin embargo, debes saber que, según el calendario SEP, tal día se muestra como cualquier otro en diciembre de 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui