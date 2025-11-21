Ciudad Obregón, Sonora.- Finaliza esta semana de la mejor manera, que es manteniéndote informado sobre los acontecimientos que están marcando la agenda a nivel nacional. Si no quieres perder mucho tiempo para leer las noticias más importantes que ocurrieron hoy, quédate a ver este Tribuna Top 3 México. En la edición de hoy, conoce qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum respecto al triunfo de una cuarta mujer mexicana en Miss Universo.
Así comienza el Tribuna Top 3 México
Sheinbaum invita a legisladores de la 4T para celebrar 7 años de la transformación
Tras una reunión en Palacio Nacional con diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados, la presidenta Claudia Sheinbaum los invitó a una concentración masiva en el Zócalo este próximo 6 de diciembre para conmemorar 7 años del proyecto político conocido como la cuarta transformación.
Detienen a siete escoltas del alcalde Carlos Manzo en Uruapan
Autoridades detuvieron a siete de los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue 4s3s1n4d0 el pasado 1 de noviembre; la Fiscalía de Michoacán acusa a los escoltas por h0m1c1d10 calificado en comisión por omisión, por el 4s3s1n4t0 del presidente.
Sheinbaum celebra el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
Por cuarta ocasión, México obtuvo una corona de Miss Universo gracias a la participación de Fátima Bosch en la edición 2025; la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta victoria no solo representa un orgullo para el país, sino también un ejemplo de carácter y firmeza, especialmente por la forma en la que la modelo defendió su dignidad ante la polémica con uno de los organizadores.
Fuente: Tribuna del Yaqui