Sheinbaum invita a legisladores de la 4T para celebrar 7 años de la transformación

Tras una reunión en Palacio Nacional con diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados, la presidenta Claudia Sheinbaum los invitó a una concentración masiva en el Zócalo este próximo 6 de diciembre para conmemorar 7 años del proyecto político conocido como la cuarta transformación.

Detienen a siete escoltas del alcalde Carlos Manzo en Uruapan

Autoridades detuvieron a siete de los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue 4s3s1n4d0 el pasado 1 de noviembre; la Fiscalía de Michoacán acusa a los escoltas por h0m1c1d10 calificado en comisión por omisión, por el 4s3s1n4t0 del presidente.

Sheinbaum celebra el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025

Por cuarta ocasión, México obtuvo una corona de Miss Universo gracias a la participación de Fátima Bosch en la edición 2025; la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta victoria no solo representa un orgullo para el país, sino también un ejemplo de carácter y firmeza, especialmente por la forma en la que la modelo defendió su dignidad ante la polémica con uno de los organizadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui