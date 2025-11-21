Sheinbaum invita a legisladores de la 4T el 6 de diciembre a mitin en Zócalo para celebrar 7 años de la 'transformación'

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum, se reunió este martes en Palacio Nacional con diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados, a quienes invitó a una concentración masiva en el Zócalo el próximo 6 de diciembre para conmemorar siete años del proyecto político conocido como la cuarta transformación.

El encuentro, que inicialmente tenía como propósito agradecer la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, se extendió por alrededor de hora y media. A su salida, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que la mandataria pidió a los legisladores acompañarla en el mensaje que ofrecerá ese día ante simpatizantes y ciudadanía.

Sheinbaum invita a legisladores a mitin en Zócalo el 6 de diciembre

Según Monreal, Sheinbaum planteó la movilización como un espacio para informar sobre las políticas públicas impulsadas durante este periodo y contrarrestar lo que describió como ataques u opiniones negativas hacia el movimiento. El diputado destacó que en la reunión los partidos de la coalición cerraron filas en torno a la presidenta y repasaron las reformas aprobadas desde el inicio de su administración: 22 materias modificadas, 44 artículos constitucionales reformados, 15 nuevas leyes y 72 leyes reglamentarias.

Sergio Gutiérrez Luna, también legislador de Morena, señaló que la presidenta les pidió abrir el diálogo con diversos sectores para la reforma pendiente en materia de agua. Adelantó además que Sheinbaum enviará en breve su iniciativa para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales, aunque sin una fecha precisa, pues aún trabaja en generar consenso con actores económicos y sociales.

uD83DuDD34 Sheinbaum se reúne con legisladores de la 4T en Palacio Nacional: los invita a mitin en Zócalo para celebrar 7 años de la 'transformación'.



Tras una reunión entre legisladores y la mandataria, el diputado @RicardoMonrealA, coordinador de la bancada de Morena, dio a conocer la… pic.twitter.com/oG6l5vicis — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 21, 2025

Durante la reunión, Sheinbaum hizo énfasis en la importancia de que los representantes regresen a sus distritos al concluir el periodo de sesiones para informar sobre el trabajo legislativo y gubernamental, particularmente en temas en los que, dijo, persiste resistencia de grupos contrarios al proyecto de transformación.

Monreal también detalló que la presidenta destacó la relación actual con Estados Unidos, la cual señaló, será clave para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá prevista para 2026. En materia de seguridad, añadió que Sheinbaum reiteró que los homicidios dolosos han disminuido 37 por ciento, aunque reconoció que alcanzar niveles de paz más amplios sigue siendo uno de los principales desafíos de su administración.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro en Palacio Nacional a puerta cerrada con diputados y senadores de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido de Trabajo. En la reunión, la mandataria felicitó a los legisladores por la aprobación del Paquete Económico… pic.twitter.com/9wGaNaGUT5 — MVS Noticias (@MVSNoticias) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui