Tormenta Invernal en México: Así afectará el CLIMA hoy viernes 21 de noviembre con LLUVIAS y FRÍO

Ciudad de México.- Este viernes 21 de noviembre de 2025 llega con cambios importantes en el clima del país, especialmente para quienes viven en el noroeste y el norte. Antes de salir, es importante conocer las condiciones previstas, ya que el avance de un nuevo Frente Frío y los contrastes de temperatura podrían influir en traslados, actividades al aire libre y hasta en la seguridad vial. ¡Aquí te compartimos más información del clima en México!

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 16 se aproximará al noroeste del país asociado con una circulación ciclónica en altura, una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical. Este sistema será el detonante de la primera Tormenta Invernal de la temporada, provocando lluvias muy fuertes en el norte y centro de Baja California, así como precipitaciones intensas en el noroeste de Sonora.

Advierten efectos por Primera Tormenta Invernal. Foto: Conagua

En esta región también se espera un marcado descenso de temperatura y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de ambos estados. Baja California Sur tampoco queda exenta, ya que se prevén chubascos acompañados de rachas de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Más hacia el noreste, el Frente Frío número 15 seguirá activo sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde continuará generando intervalos de chubascos y vientos fuertes en interacción con la corriente en chorro subtropical.

En el interior del país, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe aportarán más nubosidad y lluvias. Los modelos apuntan a chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (particularmente en las regiones Papaloapan y Olmeca) y Quintana Roo. Además, se esperan lluvias aisladas en entidades como Yucatán, Campeche, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México (Edomex).

Durante este viernes también habrá contrastes térmicos significativos. Mientras en entidades del occidente y el sur, como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se prevén temperaturas máximas entre 35 y 40°C, en las regiones serranas de Chihuahua y Durango se anticipan mínimas de hasta -10°C con heladas. Estados como Baja California, Sonora, Edomex, Tlaxcala y Puebla también amanecerán con temperaturas por debajo de los cero grados en sus zonas altas.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que prevalecerán este viernes, 21 de noviembre, en la República Mexicana ?? pic.twitter.com/6SS1l8CBWP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 21, 2025

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían generar afectaciones como deslaves, incremento en niveles de ríos, encharcamientos, congelamiento de carreteras y caída de árboles o estructuras ligeras debido al viento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)