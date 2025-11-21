Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 21 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 21 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes de la Comunidad Universitaria en Lucha desde la Glorieta de los Insurgentes hasta un destino que está por definirse. Marcharán en silencio, por la exigencia de un encuentro público con autoridades de la Secretaría de Educación Pública por la destitución de la rectora, así como por la dignificación de las condiciones académicas y laborales de la UPN.

Por su parte, en punto de las 9:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes de la Nueva Central de Trabajadores en el Sindicato Mexicano de Electricistas, Av. Insurgentes Centro 98, Col. Tabacalera. II Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores, para construir puntos de encuentro de las luchas sociales y sindicales, la elaboración colectiva de un programa político y de acción, y acordar estrategias unitarias que permitan disputar el rumbo del país.

Tráfico en CDMX hoy 21 de noviembre

De igual forma, alrededor de las 12:30 horas, en la alcaldía Iztacalco, miembros del Comité de Estudiantes Organizados de la Preparatoria No. 2 se reunirán en la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 Erasmo Castellanos Quinto, Av. Río Churubusco 1418, Iztacalco. Realizarán un mitin para exigir a las autoridades escolares el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas, en el que solicitan la creación de un programa de apoyo nutricional (comedor comunitario o beca alimentaria), atención a denuncias por acoso sexual, mejoramiento de la infraestructura y servicios básicos, y seguridad en los alrededores de la escuela.

? Se habilita carril reversible sobre Circuito Interior Río Consulado en dirección al poniente y Av. Encarnación Ortiz.



Finalmente, a las 16:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, miembros del Congreso Nacional Indígena se concentrarán en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Ciudad Universitaria: evento Fandango Masivo, con la finalidad de recaudar fondos en solidaridad con los pueblos originarios de la Sierra Norte de Veracruz, afectados por las intensas lluvias de los últimos meses. No se descarta que se sumen, en apoyo, otras organizaciones indígenas y colectivos estudiantiles.



Fuente: Tribuna del Yaqui