Trasladan a 'El Licenciado' a penal del 'Altiplano' por asesinato de Carlos Manzo

Ciudad de México.- Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Jorge Armando "N", alias 'El Licenciado', presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue trasladado al penal de máxima seguridad del 'Altiplano', en el Estado de México, en espera de su audiencia.

Un convoy de fuerzas federales, estatales y municipales salió de la Fiscalía Federal del Estado con destino a un Centro Penitenciario, donde esta noche dormirá Juan Armando 'N', señalado por las autoridades como la persona que organizó la logística para dar muerte al fundador del Movimiento del Sombrero o 'La Sombreriza'.

En el operativo de traslado, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), participó la Guardia Nacional, Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Civil y Policía Morelia. Fuentes cercanas al caso indicaron que probablemente el día de mañana se realice la audiencia de imputación en contra de 'El Licenciado', por lo que en próximas horas se conocerá oficialmente cuáles son los delitos que habrá de enfrentar.

Hasta el momento se sabe que, de acuerdo con las investigaciones, Jorge Armando 'N' coordinó mediante un grupo de mensajería, la forma en la que un menor de 17 años que le disparó, apoyado por dos cómplices, deberían acercarse para matar al alcalde Carlos Manzo durante el Festival de Las Velas, el 1 de noviembre de 2025.

Esta mañana, Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 'Altiplano', acusado de homicidio calificado y lesiones calificadas en el caso de Carlos Manzo.

Momentos después de perpetrar el homicidio, el menor de 17 años fue abatido por el personal de seguridad del edil, mientras que los otros dos luego de dar aviso a 'El Licenciado' fueron retirados del sitio y localizados ejecutados en la carretera a Paracho el 10 de noviembre.

Derivado del trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales, se logró ubicar con los teléfonos de estos dos últimos, donde se detectan mensajes, mismos que permiten establecer la relación y paradero de 'El Licenciado', quien fue detenido cerca del Mercado San Juan en el Centro de Morelia.

El Licenciado' manifestó pertenecer a una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificando como su jefe directo en la estructura criminal a Ramón 'N', alias 'El R1', mismo que supuestamente dio la orden para matar a Carlos Manzo. Lo que suceda durante la audiencia será de suma importancia para continuar con los trabajos de investigación que permitan a su vez el esclarecimiento pleno del homicidio y lleve a la detención de otros involucrados y con ello conocer el móvil del asesinato.

