Jorge Romero destapa a Ricardo Salinas como potencial candidato presidencial del PAN rumbo a 2030

Ciudad de México.- Jorge Romero Herrera, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), recientemente confesó que consideran al empresario Ricardo Salinas Pliego como un posible candidato presidencial rumbo a 2030. De acuerdo con información del diario español El País, el funcionario está abierto a aceptar al dueño de Grupo Salinas y comenzar a prepararse para las próximas elecciones.

Además, en la misma entrevista abordó el tema del cambio de logo; como te informamos en TRIBUNA, el pasado 18 de octubre Romero Herrera sorprendió al anunciar que el partido no solo tendría una nueva imagen para "ponerle punto final a una era", sino que también aseguró que no volverían a formar alianzas como las que sostuvieron durante las elecciones de 2023 y 2024 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De igual manera, en la lista —que encabeza el dueño de empresas como TV Azteca, Grupo Elektra y Banco Azteca— también se incluye a la gobernadora de Chihuahua, quien justamente se afilió al PAN en 1998 cuando tenía solo 22 años. Asimismo, aparecen los nombres de Libia García, gobernadora de Guanajuato; Tere Jiménez, mandataria de Aguascalientes; además de Mauricio Kuri y Ricardo Anaya.

Ricardo Salinas Pliego

Es necesario agregar que, según el más reciente sondeo de México Elige, Ricardo Salinas se encuentra con el 55.6 por ciento de las preferencias. Por debajo figuran Arturo Elías Ayub, con el 13.0 por ciento; el decimonoveno hombre más rico del mundo, Carlos Slim, con un 12.3 por ciento; Víctor González Herrera, hijo del fundador de Farmacias Similares, con un 5.1 por ciento; y María Asunción Aramburuzabala, con el 3.1 por ciento.

#Nacional | Jorge Romero Herrera, dirigente del PAN, expresó que si el empresario Ricardo Salinas "se anima y avanza", no estaría descartado como candidato presidencial panista para las próximas elecciones en 2030 uD83DuDDE3? pic.twitter.com/sSjikgZ3fH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 22, 2025

Por último, Jorge Romero Herrera mencionó al medio antes citado que, para cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) revise los padrones, planean contar con al menos 600 mil militantes, siendo que actualmente tienen poco más de 300 mil. Comentó, además, que uno de los errores más graves que han cometido es haber dejado que las decisiones importantes las tomaran unos pocos en lugar de la mayoría.

Fuente: Tribuna del Yaqui