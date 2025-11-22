Regresará el bloqueo carretero por parte de productores agrícolas; están en contra de Ley de Aguas

Ciudad de México.- Diversas agrupaciones campesinas aglutinadas en el Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) han convocado a una manifestación nacional este próximo lunes 24 de noviembre, con el objetivo de dejar clara su inconformidad ante lo que se pretende aprobar con la reforma a la Ley de Aguas, propuesta por la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, sus demandas incluyen fijar el precio de garantía del maíz en 7 mil 200 pesos, recuperar la seguridad en las carreteras del país y la restitución de la Banca de Desarrollo para el Campo, que fue eliminada durante el sexenio del expresidente López Obrador.

El principal motivo de sus demandas es, sin duda, el tema del agua. Baltazar Valdés, delegado del FNRCM, explicó que aunado a las sequías, malos precios en productos, falta de financiamiento e incluso el cobro de piso, hoy se enfrentan a la nueva amenaza que representa la Ley de Aguas, que deja en incertidumbre al sector agropecuario.

Los trámites ante Conagua podrían ocasionar pérdidas de sus derechos al agua, al tener regulaciones poco claras, además de estar centralizado todo el proceso. Asimismo, algo que les preocupa es que se prohíbe la transmisión de derechos, dejando en la incertidumbre a quienes compran, heredan o buscan el acceso legal al agua.

Retírela (la propuesta de reforma de Ley), convoque a una verdadera mesa nacional. Construyamos una ley justa, moderna y viable hecha desde el pueblo, no desde un escritorio”, dijo el delegado a la presidenta Sheinbaum.

?? Este lunes 24 de noviembre, carreteras, aduanas y accesos industriales se verán afectados por un paro nacional de transportistas y campesinos. La advertencia es clara: “No habrá paso para nadie”. ¡Toma precauciones!#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/ye3EsMMKFT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui