Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 22 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 22 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Milpa Alta. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este sábado, alrededor de las 17:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc marcharán integrantes del colectivo LGBTTTIQAS+ desde el Monumento a la Revolución y tienen como destino el Hemiciclo a Juárez. En realidad, todo se trata de la 7ª Jornada Luz por Nuestros Muertos, para exigir el cese de la violencia ejercida contra miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ en México. Al término de la marcha, harán una velada en la que colocarán ofrendas y veladoras.

De hecho, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros de la Nueva Central de Trabajadores se concentrarán en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, Av. Insurgentes Centro No. 98, col. Tabacalera. El propósito es realizar la II Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores, para construir puntos de encuentro de las luchas sociales y sindicales en la elaboración colectiva de un programa político y de acción, y acordar estrategias unitarias que permitan disputar el rumbo del país.

Tráfico en CDMX hoy 22 de noviembre

Un poco más tarde, a las 12:00 horas, en la alcaldía Iztacalco, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se reunirá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Puerta 6, Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, colonia Granjas México. Consiste en un boicot informativo por Palestina, para exigir un alto a la guerra en Gaza y el fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos. Además, recabarán firmas a favor de la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente.

Tránsito favorable en ambas circulaciones de Circuito Interior Río Churubusco desde Calzada de Tlalpan hasta Centenario. #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/Zz0nBBy8bl — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 22, 2025

Finalmente, alrededor de las 17:30 horas, en la alcaldía Milpa Alta, integrantes del Congreso Nacional Indígena se encontrarán en la Plaza Benito Juárez, en Venustiano Carranza y Quetzalcóatl, colonia San Pedro Atocpan, para el foro Enciende tu chispa comunal ¡A la defensa del territorio!, en el que se hablará sobre las consecuencias sociales, culturales y ambientales de los megaproyectos que se realizan dentro del territorio comunal de Milpa Alta.

Fuente: Tribuna del Yaqui